篠原涼子が初の刑務官役に 『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』で、前代未聞の脱獄劇に挑む

日本テレビは、2026年1月期日曜ドラマ枠で、篠原涼子主演の完全オリジナルストーリー『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』を放送する。



篠原が日本テレビ系の連続ドラマで主演を務めるのは、社会現象を巻き起こした『ハケンの品格』の続編(2020年)以来、約6年ぶり。



本作の舞台は、未決拘禁者(有罪が確定していない被疑者・被告人)を収容する拘置所。篠原が演じるのは、そこで勤務するベテランの女性刑務官・冬木こずえ。



篠原は、約6年ぶりとなる日本テレビ系連続ドラマ主演に、「大変光栄で身の引き締まる思いです」、「私自身も大きな挑戦になると感じています」とコメント。



初の刑務官という役どころについても「自分にマイルールを課し、真面目に、自分に厳しく生きてきたこずえがどう悪女へと変貌していくのか、その変貌ぶりに注目して頂きたいです。殺人犯との出会いを通し、品行方正な生き方が崩れていく過程を丁寧に演じ、『なぜ彼女は道を踏み外したのか』という核心に迫りたいですね」と見どころをアピール。



真面目な刑務官が“悪女”へと揺れていく変化に注目が集まる。