「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１４日午後１時現在でエムスリー<2413.T>が「買い予想数上昇」２位となっている。



エムスリーは前日のストップ高に続き、きょうも利益確定売りをこなし上値指向。同社は医療従事者向けプラットフォーム（会員制サイト）など製薬マーケティング支援業務を主力展開するほか、治験周辺分野にも注力するが、足もとの業績は回復色が鮮明だ。１２日取引終了後に発表した２５年４～９月期業績は最終利益が前年同期比３１％増の２２７億円と大幅増益を達成し、特に７～９月期でみると、同利益は前年同期比８０％増という目を見張る伸びを示した。これを材料に投資資金の攻勢が一気に勢いを増す状況となっている。



出所：MINKABU PRESS