★人気テーマ・ベスト１０
１　人工知能
２　半導体
３　データセンター
４　レアアース
５　防衛
６　地方銀行
７　ＪＰＸ日経４００
８　造船
９　サイバーセキュリティ
１０　量子コンピューター

　みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「２０２５年のＩＰＯ」が１８位にランクアップしている。

　例年１２月にはＩＰＯがラッシュを迎えることが関心の高まりにつながっているようだ。今年は既に１日に東証グロース市場にＢＲＡＮＵ<460A.T>、５日に東証グロース市場にＦＵＮＤＩＮＮＯ<462A.T>、１２日に東証グロース市場にフィットクルー<469A.T>、１５日に東証グロース市場にＡｌｂａＬｉｎｋ<5537.T>、１６日に東証プライム市場にＮＳグループ<471A.T>が上場すると発表。１７日にはＳＢＩ新生銀行<8303.T>の東証プライム市場への再上場も予定されている。直近では１１月５日に東証グロース市場に上場したクラシコ<442A.T>が公開価格１３９０円の２．４倍にあたる３２７０円で初値を付けるなどＩＰＯに対する人気は継続しており、１２月上場予定のこれらの銘柄の初値形成にも注目が集まりそうだ。

　また、今月もまだ１７日に名証ネクスト市場にハンワホームズ<275A.NG>、２１日に東証グロース市場にノースサンド<446A.T>、２７日に東証グロース市場にＨＵＭＡＮ　ＭＡＤＥ<456A.T>の上場を控えている。東証上場予定の２銘柄については市場からの資金吸収額２００億円以上と比較的大きく、それだけに市場の関心も高い。

出所：MINKABU PRESS