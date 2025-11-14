★人気テーマ・ベスト１０

１ 人工知能

２ 半導体

３ データセンター

４ レアアース

５ 防衛

６ 地方銀行

７ ＪＰＸ日経４００

８ 造船

９ サイバーセキュリティ

１０ 量子コンピューター



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「２０２５年のＩＰＯ」が１８位にランクアップしている。



例年１２月にはＩＰＯがラッシュを迎えることが関心の高まりにつながっているようだ。今年は既に１日に東証グロース市場にＢＲＡＮＵ<460A.T>、５日に東証グロース市場にＦＵＮＤＩＮＮＯ<462A.T>、１２日に東証グロース市場にフィットクルー<469A.T>、１５日に東証グロース市場にＡｌｂａＬｉｎｋ<5537.T>、１６日に東証プライム市場にＮＳグループ<471A.T>が上場すると発表。１７日にはＳＢＩ新生銀行<8303.T>の東証プライム市場への再上場も予定されている。直近では１１月５日に東証グロース市場に上場したクラシコ<442A.T>が公開価格１３９０円の２．４倍にあたる３２７０円で初値を付けるなどＩＰＯに対する人気は継続しており、１２月上場予定のこれらの銘柄の初値形成にも注目が集まりそうだ。



また、今月もまだ１７日に名証ネクスト市場にハンワホームズ<275A.NG>、２１日に東証グロース市場にノースサンド<446A.T>、２７日に東証グロース市場にＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ<456A.T>の上場を控えている。東証上場予定の２銘柄については市場からの資金吸収額２００億円以上と比較的大きく、それだけに市場の関心も高い。



出所：MINKABU PRESS