CHOOSYから“夜用美容針リップ”の高保湿タイプが新登場！乾燥唇にうるおいチャージ♡

唇の乾燥や荒れが気になる季節にぴったりのアイテムが、CHOOSY（チューシー）から新登場。夜の間に集中ケアできる美容針リップトリートメント『ナイトニードルリップ ディープモイスト』は、唇に密着するこっくりクリームが翌朝までうるおいをキープし、ふっくらハリ感のある美しい唇へ導きます。冬のスペシャルケアに欠かせない高保湿タイプです♡

CHOOSYの新作リップトリートメントで叶う「夜間集中ケア」

「ナイトニードルリップ ディープモイスト」は、カプセルinの濃厚クリームが唇を包み込み、油分と水分をWでサポート。

眠っている間にしっかりとうるおいを閉じ込め、翌朝にはぷるんとしたツヤ唇を実感できます。オイルキープカプセルが長時間の保湿をサポートし、乾燥の気になる季節でも頼れる一本です。

美容針※2を7万本※6配合した“速攻デリバリー処方”で、角質層まで美容成分をしっかり届けます。

さらに、美容点滴発想の「NMF※7滴下設計」により、不足しがちな栄養を唇に集中補給。寝ている間に美容針が角質層へアプローチし、翌朝には自然なボリューム感のある唇に導きます。

チクチク感がクセになる新感覚のケアアイテムです♪

※2 保湿成分：加水分解カイメン

※6 製品1本あたり

※7 NMF構成成分(保湿成分)：プロリン、アスパラギン酸、トレオニン、セリン、グルタミン酸、グリシン、 アラニン、バリン、メチオニン、イソロイシン、ロイシン、チロシン、フェニルアラニン、リシン、ヒスチジン、アルギニン、PCA-Na、乳酸、尿素

ライン使いで日中も夜も“素唇美人”へ♡

CHOOSYの「デイニードルリップ」と「ナイトニードルリップ」を組み合わせることで、24時間ケアが可能に。

日中は乾燥を防ぎながらメイクの仕上がりをキープし、夜は集中トリートメントでうるおいチャージ。素の唇から自信を持てるリップケアが叶います♡

チューシー ナイトニードルリップ ディープモイスト



価格：1,870円（税込）

内容量：15g

発売日：

・一次先行：2025年11月14日（金）／全国のロフト・PLAZA・公式オンラインストア

・二次先行：2025年12月1日（月）／全国のドン・キホーテ系列店舗

・一般発売：2026年2月2日（月）／全国のバラエティショップおよびオンラインストア

毎日のケアに取り入れて、“私史上最高”の唇へ

乾燥や縦ジワに悩む冬の唇に、CHOOSYの「ナイトニードルリップ ディープモイスト」はぴったりの一本。

寝ている間にうるおいとハリをチャージし、翌朝には思わず触れたくなるなめらかさを実感できます。日中ケアの「デイニードルリップ」とのライン使いで、24時間理想の唇をキープしてみて♡