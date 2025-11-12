CHOOSYから“夜用美容針リップ”の高保湿タイプが新登場！乾燥唇にうるおいチャージ♡
唇の乾燥や荒れが気になる季節にぴったりのアイテムが、CHOOSY（チューシー）から新登場。夜の間に集中ケアできる美容針リップトリートメント『ナイトニードルリップ ディープモイスト』は、唇に密着するこっくりクリームが翌朝までうるおいをキープし、ふっくらハリ感のある美しい唇へ導きます。冬のスペシャルケアに欠かせない高保湿タイプです♡
CHOOSYの新作リップトリートメントで叶う「夜間集中ケア」
「ナイトニードルリップ ディープモイスト」は、カプセルinの濃厚クリームが唇を包み込み、油分と水分をWでサポート。
眠っている間にしっかりとうるおいを閉じ込め、翌朝にはぷるんとしたツヤ唇を実感できます。オイルキープカプセルが長時間の保湿をサポートし、乾燥の気になる季節でも頼れる一本です。
美容針×NMFケアでふっくらハリ感を実現
美容針※2を7万本※6配合した“速攻デリバリー処方”で、角質層まで美容成分をしっかり届けます。
さらに、美容点滴発想の「NMF※7滴下設計」により、不足しがちな栄養を唇に集中補給。寝ている間に美容針が角質層へアプローチし、翌朝には自然なボリューム感のある唇に導きます。
チクチク感がクセになる新感覚のケアアイテムです♪
※2 保湿成分：加水分解カイメン
※6 製品1本あたり
※7 NMF構成成分(保湿成分)：プロリン、アスパラギン酸、トレオニン、セリン、グルタミン酸、グリシン、 アラニン、バリン、メチオニン、イソロイシン、ロイシン、チロシン、フェニルアラニン、リシン、ヒスチジン、アルギニン、PCA-Na、乳酸、尿素
ライン使いで日中も夜も“素唇美人”へ♡
CHOOSYの「デイニードルリップ」と「ナイトニードルリップ」を組み合わせることで、24時間ケアが可能に。
日中は乾燥を防ぎながらメイクの仕上がりをキープし、夜は集中トリートメントでうるおいチャージ。素の唇から自信を持てるリップケアが叶います♡
チューシー ナイトニードルリップ ディープモイスト
価格：1,870円（税込）
内容量：15g
発売日：
・一次先行：2025年11月14日（金）／全国のロフト・PLAZA・公式オンラインストア
・二次先行：2025年12月1日（月）／全国のドン・キホーテ系列店舗
・一般発売：2026年2月2日（月）／全国のバラエティショップおよびオンラインストア
毎日のケアに取り入れて、“私史上最高”の唇へ
乾燥や縦ジワに悩む冬の唇に、CHOOSYの「ナイトニードルリップ ディープモイスト」はぴったりの一本。
寝ている間にうるおいとハリをチャージし、翌朝には思わず触れたくなるなめらかさを実感できます。日中ケアの「デイニードルリップ」とのライン使いで、24時間理想の唇をキープしてみて♡