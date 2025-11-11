「最強のツーショット！」と絶賛の声が止まらない。11月10日に歌手・工藤静香がインスタグラムを更新し、“ゴクミ”こと俳優・後藤久美子との華やかなツーショットを披露した。

【写真】「跳びぬけて美しい」工藤静香がアップした“国民的美少女”との2ショット

後藤久美子が日本にカムバック

後藤は1974年生まれ。10代の頃から完璧なルックスで「国民的美少女」と呼ばれ、“ゴクミ”ブームを巻き起こした。人気絶頂期だった22歳に、当時F1レーサーとして世界でトップクラスの人気を誇ったジャン・アレジ氏と事実婚し、ヨーロッパに移住。以降はスイス・ジュネーブを拠点にしており、3人の子どもに恵まれている。

工藤の投稿では、「久しぶりに会えた美人な後藤久美子ちゃん！」と2人が抱き合う写真が公開された。工藤は「相変わらず美しい」「見ているのが嬉しくなる美人さん」と後藤をベタ褒めし、コメントにたくさんのハートマークを付けて再会を喜んでいる。

かつて後藤が差し入れしてくれたお菓子の思い出話を明かし、「あぁ懐かしい」とコメント。後藤は仕事の関係で日本に戻ってきているらしく、「次の作品は何だろ！楽しみ」と期待を膨らませた。

「工藤さんが大絶賛するように、51歳となった今も抜群の美貌を持つ後藤さん。3人のお子さんも大きくなり、長女エレナさんは日本で女優デビューしています。子育てもひと段落した後藤さんは、昨年30年ぶりにテレビ朝日系『松本清張ドラマスペシャル 第一夜「顔」』で武井咲さんとW主演を務めて話題になりました。今後は日本での活動も増やしたいと考えているようですね」（芸能ライター）

「意外すぎる」工藤の交友関係

頬を寄せ合い、はじける笑顔を見せる2人には「いや〜2人とも本当に美しい。ずっと見てられるわ」「素敵に年齢を重ねてらっしゃる。私も頑張ろうと思えます」「やっぱりゴクミは跳びぬけて美しい」と、350件を超えるコメントが殺到している。

また同時に、工藤と後藤という組み合わせが意外だと感じる人が多く、「工藤静香とゴクミのツーショってかなりレアじゃない？」「まさかお二人が仲良しとは知りませんでした」「凄い交友関係」という驚きの声もあがっていた。

「工藤さんのインスタといえば、得意の料理、愛犬や家族との日々の様子が投稿され、リアルな日常がのぞけると人気。工藤さんはたびたび親しい友人との交流も投稿しており、毎回その交友関係に“付き合いがあったんだ！”“意外すぎる”といった驚きの声が上がっています。

最近では、長年の仲良しという俳優の飯島直子さんや歌手仲間の絢香さんも登場。珍獣ハンターとして知られるイモトアヤコさんともご飯に行ったりと親しいようで、一緒に山登りした楽しそうな動画も公開されていました」（前出・芸能ライター）

芸能人同士の意外な交友関係を知ると、ファンは嬉しいもの。工藤は今年ソロデビュー38周年と芸歴も長い。今後も、工藤とどんな懐かしい顔や意外な顔が並ぶのか期待したい。