¸ÜµÒ´ÉÍý¤«¤é¸½¾ì´ÉÍý¤Î°ì¸µ²½¤ò¼Â¸½¡ª¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯¥¹ »Ü¹©´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡ÖKizuku¡¿¥¥º¥¯¡×
¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥¢¥ó¥È¡¼¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Ü¹©´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡ÖKizuku¡¿¥¥º¥¯¡×¤¬¿·ÃÛ¹©»ö¡¦¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¹©»ö¤ÎÎ¾ÉôÌç¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢2025Ç¯10·î¤ËÁ´»ÙÅ¹¤ÇËÜ³Ê²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡ÖKizuku¡¿¥¥º¥¯¡×¤Ï¡¢¥¢¥ó¥È¡¼¥ë¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ëLIXIL¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖLIXIL¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¥·¥ç¥Ã¥×¡×¸þ¤±¤ÎÀìÍÑÈÇ¤Ç¤¹¡£
´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖL-BROS¡¿¥¨¥ë¥Ö¥í¥¹¡×¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒ´ÉÍý¤«¤é¸½¾ì´ÉÍý¤Î°ì¸µ²½¤ò¼Â¸½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯¥¹ »Ü¹©´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡ÖKizuku¡¿¥¥º¥¯¡×
ËÜ³Ê²ÔÆ¯¡§2025Ç¯10·î
Æ³ÆþÀè¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ó¥È¡¼¥ë Á´»ÙÅ¹¡Ê¿·ÃÛ¹©»ö¡¦¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¹©»öÉôÌç¡Ë
·úÀß¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ä½ÏÎý¿¦¿ÍÉÔÂ¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¸½¾ì±¿±Ä¤È¥·¥¹¥Æ¥à±¿ÍÑ¤ÎÉ¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥¢¥ó¥È¡¼¥ë¤Ï¡ÖKizuku¡¿¥¥º¥¯¡×¤ÎÁ´»ÙÅ¹Æ³Æþ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢LIXIL¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¥·¥ç¥Ã¥×¸þ¤±ÀìÍÑÈÇ¡ÖKizuku¡¿¥¥º¥¯¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖL-BROS¡¿¥¨¥ë¥Ö¥í¥¹¡×¤È¤Î¾ðÊóÏ¢·È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤È¶¨ÎÏ¶È¼Ô¤ÎÍøÍÑÎ¨¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖKizuku¡¿¥¥º¥¯¡×Æ³Æþ¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì
º£²ó¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¿·ÃÛ¹©»ö¡¦¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¹©»ö¤òÆ±°ì¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÅý¹ç´ÉÍý
¡¦¡ÖL-BROS¡¿¥¨¥ë¥Ö¥í¥¹¡×¤È¡ÖKizuku¡¿¥¥º¥¯¡×¤Î¾ðÊóÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÆó½ÅÆþÎÏ¤Îºï¸º¤ª¤è¤Ó¶ÈÌ³¸úÎ¨²½
¡¦¥È¡¼¥¯µ¡Ç½¡¦¿Þ½ñµ¡Ç½¤Ë¤è¤ë¶¨ÎÏ¶È¼Ô¤È¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¾ðÊóÏ¢·È
Æ³Æþ»Ù±ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥È¡¼¥ë¤È¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ç¼Ò°÷¸þ¤±¡¦¶¨ÎÏ¶È¼Ô¸þ¤±¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤òÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¸½¾ì¤Ç¤ÎÍý²òÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢²ÔÆ¯½é´ü¤«¤é°ÂÄê¤·¤¿±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ÎÀ¼¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¸½¾ì¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÆó½ÅÅÐÏ¿¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¶¨ÎÏ¶È¼Ô¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥©¥í¡¼ÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
º£¸å¡¢¥¢¥ó¥È¡¼¥ë¤È¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÍøÊØÀ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·úÀßDX¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
LIXIL¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¥·¥ç¥Ã¥×ÀìÍÑÈÇ¡ÖKizuku¡¿¥¥º¥¯¡×¤Ï¡¢´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖL-BROS¡¿¥¨¥ë¥Ö¥í¥¹¡×¤È¥¹¥à¡¼¥º¤ËÏ¢·È¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¸ÜµÒ´ÉÍý¤«¤é¸½¾ì´ÉÍý¤Þ¤Ç¤ò°ì¸µ²½¤·¡¢·úÀß¶È³¦¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤Î»Ü¹©´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡ÖKizuku¡¿¥¥º¥¯¡×¤Î¥¢¥ó¥È¡¼¥ëÁ´»ÙÅ¹Æ³Æþ¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¸ÜµÒ´ÉÍý¤«¤é¸½¾ì´ÉÍý¤Î°ì¸µ²½¤ò¼Â¸½¡ª¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯¥¹ »Ü¹©´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡ÖKizuku¡¿¥¥º¥¯¡× appeared first on Dtimes.