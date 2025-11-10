mgb skin×COMFORTの限定コラボ♡韓国セレブ愛用アイテムが登場

韓国セレブリティ御用達のカルチャーブランド〈COMFORT〉と、セルフケアビューティブランド〈mgb skin〉が夢のコラボレーション♡2025年11月14日(金)20時より、MEGOOD BEAUTY公式オンラインストアにて限定アイテムが発売されます。アイコニックな“PIYONGキーリング”や新色リップケースなど、話題性もデザイン性も抜群の豪華4点セットは、発売前から注目を集めています。

mgb skin×COMFORT コラボの注目アイテム

今回登場するのは、COMFORTのシグネチャーキャラクター「PIYONG」をモチーフにした〈PIYONG Key Ring〉、mgbの人気アイテム「mgb silicone lip case」の新色パープル、そして2種類の高保湿リップバームを含む4点セット。

価格は15,340円(税込)。遊び心のあるデザインと実用性を兼ね備えた限定コレクションは、持っているだけで気分が上がる特別なラインナップです。

〈COMFORT〉は、デザイナーTKとフォトグラファーKim Hee Juneが率いる韓国発カルチャープラットフォーム。

BLACKPINKのジェニーやロゼ、BTSのV、Stray Kidsのフィリックスなど、世界中のセレブやK-POPアイドルが愛用することで話題に。

代表作のPIYONGキーリングはバッグチャームとして人気を集め、ファッション感度の高い人々の間でステータスアイテムとなっています。

セットには、唇に触れるとライムグリーンからフレッシュピンクに変化するティントバーム「DEWY DREAM TINT BALM Green・Apple」と、セラミド配合の高保湿バーム「DEWY DREAM SMOOTH LIP BALM Capri・Lemon」をラインナップ。

前者はpHに反応して自然な血色感¹を与え、マグワート²が唇をすこやかに整えます。

後者はセラミドNPと植物由来オイルで乾燥を防ぎ、みずみずしいツヤをキープ。カプリレモンの香りが心地よく広がります。

*¹メーキャップ効果による

*²カワラヨモギエキス(整肌成分)

限定コラボを手に入れて♡

デザイン、香り、保湿力のすべてが詰まった〈mgb skin×COMFORT〉の限定コレクション。

使うたびに心まで満たされるリップケアと、バッグに映えるキーリングがセットになったスペシャルな内容です。11月14日(金)20時からの公式発売をお見逃しなく♡

この冬、自分へのご褒美や大切な人へのギフトにもぴったりな、特別なコラボレーションをチェックしてみて。