物語コーポレーション<3097.T>＝上昇加速で反騰色鮮明。前週末７日の取引終了後に発表した第１四半期（７～９月）連結決算が、売上高３５５億９９００万円（前年同期比１９．６％増）、営業利益２７億３３００万円（同１５．６％増）、純利益１９億１８００万円（同４５．８％増）と２ケタ増収増益となったことが好感されている。平日夜・ランチ帯を中心とした来客数の減少により焼肉業態の既存店売上高は前年割れとなったものの、商品・サービス力の強化を軸に価格改定を実施したラーメン業態の既存店売上高が前年同期比６．９％増と大きく伸長したことが業績を牽引した。また、海外１６店舗を含む３０店舗の新規出店も寄与した。なお、２６年６月期通期業績予想は、売上高１４７１億５９００万円（前期比１８．７％増）、営業利益１０７億７１００万円（同１６．５％増）、純利益７４億１６００万円（同２０．４％増）の従来見通しを据え置いている。



フィンテック グローバル<8789.T>＝急動意。同社は７日取引終了後、２６年９月期通期の連結業績予想を公表。営業利益の見通しを前期比２３．３％増の４２億円としていることや、期末一括配当計画を前期比２円増配の５円としていることが好感されているようだ。売上高は同２６．１％増の１８２億円を見込む。主力の事業承継案件へのプライベートエクイティ（ＰＥ）が好調を維持するとみているほか、航空機リース及びトラックオペレーティングリースの成長を予想している。



メルカリ<4385.T>＝急伸。同社は前週末７日の取引終了後、２６年６月期第１四半期（７～９月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比１０．１％増の４９４億４０００万円、営業利益は同２．０倍の８８億９４００万円、最終利益は同７０．０％増の４９億８７００万円だった。大幅な増益で着地したことを好感した買いが入ったようだ。国内フリマ取引のマーケットプレイス事業で流通取引総額が拡大。フィンテック事業では「定額払い」が持続的に成長したほか、「分割払い」の利用がメルカリ内外で大きく増加した。米国事業ではマーケティング施策などの順調な進捗により、流通取引総額は８月からプラス成長に転じ、増収増益となった。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS