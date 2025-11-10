１０日の東京株式市場は日経平均株価が前日比３６８円高の５万０６４５円と反発して始まった。



前週末７日の米株式市場で主要株価３指数は高安まちまちとなり、ＮＹダウは７４ドル高と反発した一方で、ナスダック総合株価指数は続落。フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）は１％安となった。ミシガン大学発表の消費者態度指数が市場予想を下回り、米国景気の先行き懸念が広がった。一方で、米政府機関の閉鎖解除期待が高まり、ＮＹダウは取引終盤に持ち直した。ドル円相場は１０日朝方に一時１ドル＝１５３円８０銭台と、７日の夕方時点との比較でドル高・円安に振れている。東京市場では外部要因を受けた先物への買い戻しが入り、日経平均は上昇スタートとなった。



出所：MINKABU PRESS