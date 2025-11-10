◆秋季高校野球東京都大会▽決勝 帝京８―４関東第一（９日・神宮）

東京大会の決勝が行われ、帝京が関東第一を下し、０９年以来１６年ぶり１０度目の優勝。来春センバツ出場に“当確ランプ”をともした。０―０で迎えた３回に７安打を集めて一挙８得点。背番号３の先発・安藤丈二（２年）は毎回の１６安打を浴びながら、粘りの投球で４失点にとどめた。春１度、夏２度の全国制覇を果たした名門。１１年夏を最後に遠ざかっていた甲子園に、来春１５年ぶりに足を踏み入れる。また、１４日開幕の第５６回明治神宮大会の組み合わせが別表の通り決まった。

栄光の「Ｔｅｉｋｙｏ」のユニホームをまとった選手たちが、神宮のマウンドで歓喜の輪を作った。ベンチ前では、ＯＢで就任５年目の金田優哉監督（４０）が、あふれ出る涙を両手で覆っていた。「ああいうふうになるとは思わなかったのですが…。長かったな、やったぞ！ うれしいものだな、と感じていました」と声を震わせた。

センバツ切符が懸かった一戦で、伝統の強打を見せつけた。３回だ。１死満塁のチャンスから押し出しの四球で先制すると打線に火がつき、さらに５本の安打を浴びせるなど、この回打者１２人７安打８得点の猛攻。「自分たちはバッティングが得意。その持ち味を出すことができた」と主将の池田大和内野手（２年）は胸を張った。先発・安藤は１６安打を浴びながら反撃を４点にしのいで完投勝利をマークした。

５度目の正直を実らせた。１１年夏に甲子園に出場して以降、１１年秋、１４年夏、１９年秋、２４年夏と都大会や東東京大会の決勝という“勝てば甲子園”の一戦に敗れ続けた。特にこの日の相手の関東第一は、２４年夏の東東京大会決勝で５―８で屈した因縁の相手だ。「完全に監督の差でした。米沢（貴光）監督は勝ち方を知っている。自分は何もできなかった」と悔しさを味わった指揮官は「もう一度、強い帝京を」の一念で、ライバルを圧倒する強打のチームを作り上げた。

スタンドには、帝京を春夏合わせて２６度甲子園へ導き、２１年夏をもって勇退した前田三夫名誉監督（７６）の姿があった。「地道にチームを作っていた。いずれはチャンスがあるだろうな、とみていました」と穏やかな笑みを浮かべた。

金田監督は、９５年夏の甲子園制覇を小学生の時に見たことをきっかけに、帝京の門をたたいた。「勝利に飢えているような、したたかな強さが帝京の魅力なんです」。久々の全国大会となる明治神宮大会へ、池田主将は「新チームが始まった時から、自分たちの目標は日本一です」と言葉に力を込めた。かつての“王者”がプライドを取り戻すための戦いは、これからが本番だ。（浜木 俊介）

◆主な帝京野球部出身者 石橋貴明（タレント）、伊東昭光、河田雄祐、奈良原浩、芝草宇宙、吉岡雄二、三沢興一、森本稀哲、杉谷拳士、中村晃（ソフトバンク）、原口文仁、山崎康晃（ＤｅＮＡ）、松本剛（日本ハム）、石川亮（オリックス）、清水昇（ヤクルト）、郡拓也、佐々木俊輔（ともに巨人）※所属ありは現役選手、敬称略

〇…名門・帝京の復活ＶにＯＢも祝福の声を上げた。４月に食道がんと咽頭がんを公表し、闘病のため活動休止中の「とんねるず」の石橋貴明はＳＮＳに「帝京１６年ぶりに秋季大会優勝！！！ 来春甲子園に行けそうです。復活！！！ 魂！！！」とお決まりのフレーズを投稿。元日本ハムの杉谷拳士氏は「勝ったぁ〜！！！ １６年ぶり１０回目！！！」と、今季限りで現役を引退した元阪神・原口文仁氏も「おめでとう。やりました」とマウンドで歓喜の輪を作る写真とともにポストした。

〇…グラウンドでの優勝インタビューの冒頭で、帝京・金田監督が、試合での自チームの選手のマナーについて陳謝する場面があった。２回の攻撃で死球を受けた打者が、関東第一の投手に向かって感情をあらわにするような態度を見せ、球審から注意を受けた。このことに触れ「本当に、すみませんでした」と関東第一のベンチに向かって頭を下げた。