日本代表MF相馬勇紀の妻・森山るりさんが第2子妊娠を発表！家族3ショットに初招集の日本代表GKも反応

今月7日、日本代表MF相馬勇紀の妻でフリーアナウンサーの森山るりさんが第2子の妊娠をInstagramで発表した。

森山さんは3枚の写真を添付し、「この度、第二子を授かることが出来ました。もうすぐ4人家族になります。夫も第二子が産まれるということで今年はより一層責任感を持って頑張ってくれています 周りの皆さんのお陰で無事安定期を迎えることができ、出産の日を楽しみに日々穏やかに過ごしています。今後ともあたたかく見守っていただけたら幸いです」とコメント。

一枚目は白いワンピース姿で相馬と2ショット、次に3歳の長男も一緒に家族全員で写り、最後に長男が森山さんの膨らんだお腹に頬を当てた愛らしい2ショットが投稿された。

コメント欄では「素敵な写真」「とっても楽しみだ〜」などの反応が寄せられた他、意外なサッカー選手からのコメントも。

先日、日本代表に初招集されたベルギー1部シント＝トロイデンのGK小久保玲央ブライアンだ。

小久保は、森山さんの懐妊を祝って「ねーさんおめでとうだね！」とコメント。森山さんは「ブロありがとー！そして代表おめでとう」と、お互いの記念すべき時節を祝った。

森山さんは2021年に相馬と結婚。2022年4月に長男を出産した。