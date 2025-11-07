»¥Î×¤¬£±³ô£±£¹£¶£µ±ß¤Ç¥¹¥¯¥¤ー¥º¥¢¥¦¥È¼Â»Ü¤Ø¡¢ÍèÇ¯£²·î¾å¾ìÇÑ»ßÍ½Äê¡þ
¡¡»¥ËÚÎ×¾²¸¡ºº¥»¥ó¥¿ー<9776.T>¤Ï£·Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢Èó¸ø³«²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³ô¼°Ê»¹ç¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÁÏ¶È²È¤Î°ËÃ£¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¡Ê»¥ËÚ»Ô¸üÊÌ¶è¡Ë¤È¡¢£È¡¥£Õ¡¥¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<4544.T>»±²¼¤Î¥¨¥¹¥¢ー¥ë¥¨¥ë¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Î£²¼Ò°Ê³°¤Î³ô¼ç¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë»¥Î×³ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£±³ô£±£¹£¶£µ±ß¤Ç¥¹¥¯¥¤ー¥º¥¢¥¦¥È¡Ê¶¯À©Çã¤¤¼è¤ê¡Ë¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¡£¥¨¥¹¥¢ー¥ë¥¨¥ë¤ÎÊÝÍ³ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»¥Î×¤¬¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¡£ºÇ½ªÅª¤Ë³ô¼ç¤ò°ËÃ£¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¤ß¤È¤¹¤ë¡£Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤È»¥ËÚ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤ÏÆ±ÆüÉÕ¤Ç¡¢»¥Î×¤ò´ÆÍýÌÃÊÁ¡Ê³ÎÇ§Ãæ¡Ë¤Ë»ØÄê¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯£±·î£±£³Æü³«ºÅÍ½Äê¤ÎÎ×»þ³ô¼çÁí²ñ¤Ç³ô¼çÊ»¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÕµÄ¤¹¤ëÍ½Äê¡£ÁÏ¶È²È¤ÈËÌÍÎ¶ä¹Ô<8524.T>¡¢¤Û¤¯¤Û¤¯¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×<8377.T>»±²¼¤ÎËÌ³¤Æ»¶ä¹Ô¤ÏµÄ°Æ¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë°Õ¸þ¤È¤¤¤¦¡£¥¨¥¹¥¢ー¥ë¥¨¥ë¤ÎÊÝÍ³ô¤ÎÇã¼è²Á³Ê¤Ï¶¨µÄÃæ¡£¾å¾ìÇÑ»ß¤Ï£²£¶Ç¯£²·î£±£¶Æü¡¢³ô¼°Ê»¹ç¤Î¸úÎÏÈ¯À¸Æü¤ÏÆ±Ç¯£²·î£±£¸Æü¤òÍ½Äê¤¹¤ë¡£
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡£²£°£²£¶Ç¯£±·î£±£³Æü³«ºÅÍ½Äê¤ÎÎ×»þ³ô¼çÁí²ñ¤Ç³ô¼çÊ»¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÕµÄ¤¹¤ëÍ½Äê¡£ÁÏ¶È²È¤ÈËÌÍÎ¶ä¹Ô<8524.T>¡¢¤Û¤¯¤Û¤¯¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×<8377.T>»±²¼¤ÎËÌ³¤Æ»¶ä¹Ô¤ÏµÄ°Æ¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë°Õ¸þ¤È¤¤¤¦¡£¥¨¥¹¥¢ー¥ë¥¨¥ë¤ÎÊÝÍ³ô¤ÎÇã¼è²Á³Ê¤Ï¶¨µÄÃæ¡£¾å¾ìÇÑ»ß¤Ï£²£¶Ç¯£²·î£±£¶Æü¡¢³ô¼°Ê»¹ç¤Î¸úÎÏÈ¯À¸Æü¤ÏÆ±Ç¯£²·î£±£¸Æü¤òÍ½Äê¤¹¤ë¡£
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS