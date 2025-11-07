法事での食事をなぜ「お斎（おとき）」と呼ぶ？御霊供膳を下げてから食べる…仏教的には正解です

仏教徒の多い日本人。信心深くない方でも、法要などでお寺に行かれる機会があると思います。歳を重ねて改めて知らないことがあると、ちょっと困る事があると思います。

法事の時にいただく食事を「御斎（おとき）」といいますが、なぜそのように呼ぶのかご存知でしょうか。

御斎というのはもともと「時」のことで、そこに丁寧語に「お」をつけて「おとき」と呼びます。おときの意味は「決まった時に食べる食事」のこと。具体的にはお昼ご飯のことで、朝食と「時」以外の食事は「非時」と呼びます。

寺ではそういった決まりのことを「齋」（さい）と言うそうですが、いつしか「さい」を「とき」と呼ぶようになり、仏教で食事をすることを「御斎（おとき）」と呼ぶようになったということです。

仏門に入った者は基本的には朝と昼しか食事しなかったということですね。今では仏教徒が法事などで故人を偲んで会食することを、「御斎」と呼びます。

そもそも精進料理とは？

インドの初期仏教では、自分のために殺された動物でなければ、肉も魚も口にしていました。ということは、自然死や打ち上げられた魚を食べていたということでしょうか。

精進料理は、殺生を避けて食欲という煩悩を避けるために生まれた料理。精進は、僧侶がひたすらに仏道に励むことを指します。

野菜や粗食で煩悩を避けるという行為なので、「この品目であれば精進料理」という決まりはないのです。現代人もそうですが、それだけ獣のお肉というのは、一度口にすると美味で抗えないものだったのでしょう。

現代は法事でいただく「お斎」は、肉や魚も供されることもありますが、普段頂いている命を省みて感謝する場であるといえます。

ちなみに僧侶がいただく料理は、法事で供される献立とはちょっと違います。

基本的構成

動物性食品や五葷（にんにく・ねぎ・玉ねぎ・ニラ・らっきょう）を避け、旬の野菜・豆製品・海藻などを使います。

基本は「五菜一汁」で構成されます。

ご飯（親椀）汁物（汁椀）煮物（平椀）和え物（壺椀）香の物（高杯）

曹洞宗・臨済宗（禅宗系）

禅宗では、整然とした配置が思想を反映しています。

左奥：平椀（煮物）中央奥：壺椀（和え物）右奥：高杯（香の物）中央手前：親椀（ご飯）左手前：汁椀（汁物）

浄土真宗

基本的に御霊供膳は供えない。

毎朝「仏飯器」にご飯のみを供える。

御霊供膳はいつ下げる？ 食べるのか捨てるのか迷ったら

墓前やご霊前に、御霊供膳を捧げることもありますが、こちらも精進料理に内容がかぶります。この御霊下駄ですが、いつ下げるのか迷う方もいませんか？

こちらは明確な決まりはありませんが、一般的には次のようなタイミングが推奨されています。

朝のお勤め・お参りが終わった後食事の時間（朝・昼・夕）を過ぎた頃半日ほど経った後（目安：2〜6時間）

宗派によっても若干異なりますが、食材が傷まないようお供えしてから時間を置きすぎないことが重要です。また、長時間の放置は「粗末にしている」と解釈される可能性があります。

仏壇にお供えした食事を下げた後のものは「おさがり」と呼ばれます。「おさがり」を食べることに躊躇するかたもいるでしょう。

しかし「おさがり」をいただくこと自体が「供養の一環」とされていますので、いただくことが仏教的に正しい行いです。食べ物を決して無駄にしないようにしましょう。

