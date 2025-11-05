卓球の「WTTチャンピオンズ・フランクフルト」は4日、男女シングルスの1回戦が行われた。上位進出が期待される日本勢は、全選手が初戦に勝利し、好スタートを切った。

■怪我から復帰の戸上が世界8位に勝利

今大会は、男女ともに世界ランキング上位の中国選手が出場を回避しており、日本勢には優勝争いに絡む活躍も期待される。

そんな中、女子では世界ランキング9位で第2シードの伊藤美誠（スターツ）が、同40位のユアン・ジアナン（フランス）、同14位で第4シードの大藤沙月（ミキハウス）が、同40位のゾン・ジエン（シンガポール）と対戦。相手国のエースに対し、伊藤は3－1、大藤は3－2でそれぞれ勝利し、1回戦を突破した。

男子は、世界ランキング4位で第2シードの張本智和（トヨタ自動車）が、同27位のヨナタン・グロート（デンマーク）と対戦し、3－0のストレート勝ち。優勝も期待される中、順調な滑り出しを見せた。また、直近の2大会を怪我のため出場回避していた戸上隼輔（井村屋グループ）が復帰。世界8位のベネディクト・ドゥダ（ドイツ）をストレートで下す好発進を見せた。

この結果、日本勢は初日に出場した4選手全員が2回戦進出を決めた。ドイツ・フランクフルトの地で、優勝争いに加わる選手が現れるか注目される。