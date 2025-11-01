「月100万稼げる」反社の誘いに乗った夫が警察へ！詐欺グループに反抗して大暴れしたヤンキー夫と妻の絆【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→崩壊するのはどっちの家庭？
いかにもヤンキーという風体の毒山(ぶすやま)ゴンは、ギャンブル好きで無職だったが、主夫として家事育児に励んでいた。しかし、妻子のためにお金を稼ぎたいという思いから、「電話をかけるだけで月100万円稼げる」という誘いに乗ってしまう。出向いた先は詐欺グループ。ゴンは「こーいうヤツら(サギ師)が一番嫌ェなんだよ…」と詐欺師相手に大暴れし、警察に詐欺グループもろとも連行されてしまう。動揺する妻の海(マリン)にゴンの母が「ウチのバカ息子と別れた方がいいんじゃない…？」と提案する本作『どちらかの家庭が崩壊する漫画』について、作者の横山了一さんにインタビューした。
マリンは義母から離婚を勧められても断っている。この判断について横山さんは「ゴンは基本的に子煩悩なので、貧乏でも信頼感が強かったのかなと思います」と解説した。横山さん自身も「うちも息子が小さい頃は似ようにお金がない状況でしたが、育児を通して夫婦で信頼感があったので、なんとかここまで続いたのかも…」と語った。
一方、ママ友のユイは「義母と距離を置きたい」と夫のシュウに伝えたが、シュウは結局、義母との同居の話を勝手に決めた。シュウにとってユイの意見は、「一応聞くけど最終決定権はない」という位置付けだったと横山さんは教えてくれた。「同じような家庭は結構多いのではないかと思います。この頃のシュウは仕事も上手くいっていて自信に満ちふれていて、折れるということができないんですよね」と話した。
家族とはいっても妻と夫はあくまで他人だ。お互いの“違い”を認めつつすり合わせができなければバラバラになってしまう。どこで折り合いをつけるのか、その話し合いができる夫婦が長く家族でいられる条件なのかもしれない。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。