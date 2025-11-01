¡ÖMX MASTER 4¡×¥ß¥Ë¥ì¥Ó¥å¡¼ - ¹¥¤¤ÊÆ°ºî¤ò1È¯µ¯Æ°¤Ç¤¤ë¡ÖActions Ring¡×¤¬ÊØÍø¡ª
¥í¥¸¥¯¡¼¥ë¤¬Æ±¼Ò¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¡ÖMX¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¹âÀÇ½¥Þ¥¦¥¹¡ÖMX MASTER 4¡×¤ò10·î30Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥í¥¸¥¯¡¼¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢²Á³Ê¤Ï21,890±ß¤Ç¡¢¥«¥é¡¼¤Ï¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¡¢¥Ú¥¤¥ë¥°¥ì¡¼¤Î2¿§¤À¡£
MX MASTER 4¤Ï2022Ç¯6·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖMX MASTER 3S¡×¤Î¸å·Ñµ¡¤À¤¬¡¢MX MASTER 3S¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ï2019Ç¯9·îÈ¯Çä¤Î¡ÖMX MASTER 3¡×¤«¤é¤Û¤ÜÆ§½±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¼ÁÅª¤ËÌó6Ç¯¤Ö¤ê¤Îºþ¿·¤È¤Ê¤ë¡£¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¼Âµ¡¤ò¼Ú¤ê¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë»ÈÍÑ´¶¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
MX MASTER 4¡£¼ê¤Ë¤Ê¤¸¤à¥¨¥ë¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¶ÊÌÌ¤¬Ì¥ÎÏÅª
´ØÏ¢µ»ö¡§¥í¥¸¥¯¡¼¥ë¡¢¿¨³Ð¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÅëºÜ¤·¤¿¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥Þ¥¦¥¹¡ÖMX MASTER 4¡×
MX MASTER 4¤Î¿·µ¡Ç½¤Ï¡© ¼ç¤ÊÆÃÄ§¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
MX MASTER 4¤Î¼ç¤Ê¿·µ¡Ç½¡¦ÆÃÄ§¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¿Æ»Ø¥¨¥ê¥¢¤Î¿¨³Ð¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯
¿·¤·¤¤Áàºîµ¡¹½¡ÖActions Ring¡×
ÀÅ²»¥¯¥ê¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó
É½ÌÌÁÇºà¤Î²þÁ±
¥µ¥à¥Û¥¤¡¼¥ë¤¬½¾Íè¤è¤êÆÍ¤½Ð¤¿°ÌÃÖ¤Ø
USB-CÀÜÂ³¤ÎLogi Bolt¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼
¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¥Ü¥¿¥ó¤Î°ÌÃÖ¤ò²þÁ±
°ìÊý¡¢Á°¥â¥Ç¥ë¤«¤éÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï²¼µ¤È¤Ê¤ë¡£
¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥¨¥ë¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó
MagSpeed ÅÅ¼§µ¤¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Û¥¤¡¼¥ë¤ò·Ñ¾µ
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¶îÆ°»þ´Ö¤Ï¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤ÇºÇÄ¹70Æü
½Å¤µ¤ÏÌó150g¡ÊMX MASTER 3S¤ÏÌó141g¡Ë
200¡Á8,000dpi¤Î²òÁüÅÙ
²Á³Ê¤¬21,890±ß¡ÊMX MASTER 3SÈ¯Çä»þ¤Ï14,960±ß¡Ë
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò³«¤±¤¿¤È¤³¤í¡£´Ë¾×ºà´Þ¤á¤¹¤Ù¤Æ»æ¤ÇºÊñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£USB-C¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤ÏËÜÂÎ¤ËÆâÂ¢¤¹¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸²¼Éô¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¼ê¤òÃÖ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡£ËÜÂÎ¤¬Âç¤¤á¡¢½Å¤á¤Î¤¿¤á¡È¤Ä¤Þ¤ß»ý¤Á¡É¤Ï¸þ¤«¤º¡È¤«¤Ö¤»»ý¤Á¡É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë
Actions Ring¤È¿¨³Ð¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï²ÁÃÍ¤¢¤ë¿·µ¡Ç½
MX MASTER 4¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥í¥¸¥¯¡¼¥ë¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×µ¡¡ÖMX¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ä¥Þ¥¦¥¹¤ò¥Ø¥Ó¡¼¤Ë»È¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎMX MASTER 4¤âÎã¤Ë¤â¤ì¤º¡¢Ê£¿ô¤Î¥½¥Õ¥È¤ä¥¢¥×¥ê¤ò¶î»È¤·¤ÆÊ£»¨¤ÊÁàºî¤ò¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¸þ¤±¡¢¡È¤¤¤«¤Ëºî¶È¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¤«¡É¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é³«È¯¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÎ®¤ì¤ÇÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¿·µ¡Ç½¤¬¡Ö¿¨³Ð¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯ ¥»¥ó¥¹¥Ñ¥Í¥ë¡×¤È¡ÖActions Ring¡×µ¡Ç½¤À¡£
¡Ö¿¨³Ð¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯ ¥»¥ó¥¹¥Ñ¥Í¥ë¡×¤Ï¿Æ»Ø¥Ü¥¿¥ó¤Î°ìÉô¥¨¥ê¥¢¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¿¶Æ°¥Ñ¥Í¥ë¡£¤³¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤ò²¡¤¹¤È¡¢É¸½à¤Ç¤ÏÆ±¼ÒÀ½¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥½¥Õ¥È¡ÖLogi Options+¡×¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¿·µ¡Ç½¡ÖActions Ring¡×¤¬µ¯Æ°¤¹¤ë¡£
¿Æ»Ø¥¨¥ê¥¢¤À¤±ÊÌ¥Ñ¥Í¥ë¡£´Ý¤¤¥Þ¡¼¥¯¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤ò²¡¤¹¤È¡¢É¸½àÀßÄê¤Ç¤ÏActions Ring¤¬µ¯Æ°¤¹¤ë
Actions Ring¤ò¥Æ¥¥¹¥È¥¨¥Ç¥£¥¿¡Ö½¨´Ý¡×¾å¤Çµ¯Æ°¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í
Actions Ring¤¬µ¯Æ°¤¹¤ë¤È¡¢²èÌÌ¾å¤Ç8¤Ä¤Î¥Ð¥Ö¥ë¡Ê¥¢¥¤¥³¥ó¡Ë¤¬¥ê¥ó¥°¾õ¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ì¥¤É½¼¨¤µ¤ì¡¢³Æ¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¥«¡¼¥½¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤ÈÀßÄê¤·¤¿Æ°ºî¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¡£¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¤Ï¥¢¥×¥ê¤ä¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢Logi Options+¤ò»È¤Ã¤¿¥Þ¥¯¥í¤Ê¤É¤ò¼«Í³¤ËÀßÄê¤Ç¤¤ë¡£1¤Ä¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤´¤È¤ËºÇÂç9¤Ä¤ÎÁàºî¤òÀßÄê¤Ç¤¡¢¹ç·×¤ÇºÇÂç72¤ÎÁàºî¤ò¡¢¡Ê¥Þ¥¦¥¹¤òÂç¤¤¯Æ°¤«¤µ¤º¤È¤â¡ËActions Ring¾å¤Ç¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ÎActions Ring¤Ë¥«¡¼¥½¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢Æ°ºî¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¿¨³Ð¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯ ¥»¥ó¥¹¥Ñ¥Í¥ë¡×¤¬¿¶Æ°¤·¡¢Áàºî¾õ¶·¤ò¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£²èÌÌ¤òÃí»ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â´¶³Ð¤Çºî¶È¾õ¶·¤¬¤ï¤«¤ë¤³¤È¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤À¡£¥í¥¸¥¯¡¼¥ë¤Î¼ÒÆâ¸¡¾Ú¤Ë¤è¤ì¤ÐActions Ring¤Ë¤è¤ê¡¢¥Þ¥¦¥¹¤Î°ÜÆ°ÎÌ¤òÄÌ¾ï¤«¤éºÇÂç63¡ó¡¢ºî¶È»þ´Ö¤òºÇÂç33¡óºï¸º¤Ç¤¤ë¤È¤¦¤¿¤¦¡£
¼ÂºÝ¤ËActions Ring¤È¿¨³Ð¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É³Î¤«¤ËºÙ¤«¤¤¥Þ¥¦¥¹¤ÎÆ°ºî¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áàºî¤Î¤¿¤Ó¤Ë¿Æ»Ø¤ËÊÖ¤ëÈù¿¶Æ°¤¬¿´ÃÏ¤è¤«¤Ã¤¿¡£
»îÍÑ¤Ç¤Ï²»À¼ÆþÎÏ¡ÊWin¡ÜH¡Ë¤ä¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¡¢¥¹¥ê¡¼¥×¡Ê¥Þ¥¯¥íÅÐÏ¿¡Ë¤Ê¤É¤ò¥Ð¥Ö¥ë¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢¿Æ»Ø¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Çµ¯Æ°¡¢³Æµ¡Ç½¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥Õ¥©¥ë¥À¤Îµ¯Æ°¤Ï¡¢¡¥Þ¥¦¥¹¤ò¥¿¥¹¥¯¥Ð¡¼¤Ø°ÜÆ°¤µ¤»¡¢¢¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¤òµ¯Æ°¡¢£¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¼ê½ç¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³ÆÃÊ¤ËÊØÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥Ä¡¼¥ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥½¥Õ¥È¤Ê¤É¤Ç¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥Þ¥¯¥í¤¬ÅÐÏ¿¤Ç¤¤ë¤È³èÍÑ¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢Actions Ring¤ÏLogi Options+¤Î¿·µ¡Ç½¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¡¼¤Ê¤É¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
Logi Options+¤Ç³«¤¤¤¿Actions Ring¤ÎÀßÄê²èÌÌ¡£¥Ð¥Ö¥ë¤Ë¤É¤ó¤Êµ¡Ç½¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤ë¤«ºÙ¤«¤¯ÀßÄê¤Ç¤¤ë¡£Adobe Photoshop¤Ê¤É°ìÉô¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¤ÏÀìÍÑÁàºî¤â³ä¤êÅö¤Æ²ÄÇ½
Actions Ring¤ÏLogi Options+¤Î¿·µ¡Ç½¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë¤âÀßÄê¤Ç¤¤ë
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¿¶Æ°¡Ê¿¨³Ð¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¤ÎÀß·×¤Ï¡Ö¤É¤Îºî¶È¤Ë¤É¤ó¤Ê¿¶Æ°¤òÊÖ¤¹¤«¡×¡Ö¿¶Æ°¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¡×¤Ê¤É¤ò¡¢³«È¯»þ¤Ë¿¼¤¯¸¡Æ¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿¶Æ°¤Ï¸À¸ì²½¤·¤Æ¼ÒÆâ¤Ç¶¦Í¤·¡¢Ìó20¼ïÎà¤Î¿¶Æ°¤ò³«È¯¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¿¨³Ð¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÏLogi Options+¤Ç¥ª¥ó¥ª¥Õ¤òÀßÄê¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¥Þ¥¦¥¹ËÜÂÎ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ¤¬10¡ó¤òÀÚ¤ë¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÀáÌó¥â¡¼¥É¤¬¼«Æ°¤Ç¥ª¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¿¨³Ð¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯µ¡Ç½¤â¥ª¥Õ¤È¤Ê¤ë¡£
³«È¯»þ¤Ë¤Ï¿¨³Ð¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¿¶Æ°¤ò¸À¸ì²½¤·¤Æ¸¡Æ¤
Ìó20¼ïÎà¤Î°Û¤Ê¤ë¿¶Æ°¤ò³«È¯
¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÈUSB-C¡É¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤¬ÃÏÌ£¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤
Æ±º¤¹¤ëÆÈ¼«ÀÜÂ³¤Î¡ÖLogi Bolt¡×¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤ÏUSB-CÀÜÂ³¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇMX¥·¥ê¡¼¥º¤ÎLogi Bolt¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤ÏUSB-AÀÜÂ³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜµ¡¤òÈéÀÚ¤ê¤ËUSB-CÀÜÂ³¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó½¾Íè¤ÎUSB-A¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤â¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤¬¡¢MX MASTER 4ËÜÂÎ¤ÎIC¥Á¥Ã¥×¤ò²þÎÉ¤·¥¢¥ó¥Æ¥Ê°ÌÃÖ¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢USB-CÀÜÂ³¤ÎLogi Bolt¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢Á°¥â¥Ç¥ë¤«¤éÌó2ÇÜ¤ÎÀÜÂ³À¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤¤¤ÞÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëPC¤ÎÂ¿¤¯¤ÏUSB-C¥Ý¡¼¥È¤òÊ£¿ôÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢USB-A¥Ý¡¼¥È¤¬¤ä¤ä¥ì¥¬¥·¡¼¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÀÜÂ³¤Î°ÂÄêÀ¤â´Þ¤á¡¢USB-CÂÐ±þ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¿Ê²½¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¤è¤êÀÜÂ³»þ¤Î°ÂÄêÀ¤¬Áý¤·¤¿USB-C¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤òÆ±º¡£±ü¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏUSB-AÀÜÂ³¤Î¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼
ËÜÂÎÎ¢ÌÌ¡£Easy Switch¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥¯¥ê¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤ÏÉ¸½à¤ÇÀÅ²»»ÅÍÍ¡£Æ©ÌÀ¤ÊÁÇºà¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤â¤è¤¤
ËÜÂÎ¤ÎÁ°ÌÌ¡¦¸åÌÌ¡¦º¸±¦Â¦ÌÌ¡£É½ÌÌÁÇºà¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°Û¤Ê¤ê¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿¼ê¿¨¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹´ü´Ö»È¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¥Ù¥¿¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¸Ä¿ÍÅª¤Ë1¤Äµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤¬¥Þ¥¦¥¹¤Î½Å¤µ¤À¡£É®¼Ô¤ÏÉáÃÊ¥í¥¸¥¯¡¼¥ë¤ÎM650 Signature¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î½Å¤µ¤Ï101.4g¡£MX MASTER 4¤ÏÌó150g¡¢¤«¤Ä¥µ¥¤¥º¤âÂç¤¤¤¡£¥«¡¼¥½¥ë¤òÂç¤¤¯°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÆÃ¤Ë·Ú¤¤¥Þ¥¦¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ä¼ê¤¬¾®¤µ¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤ä½Å¤¯Æ°¤«¤·¤Ë¤¯¤¯´¶¤¸¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Þ¥¦¥¹ËÜÂÎ¤ò¼ê¤ÇÂç¤¤¯Æ°¤«¤¹¤è¤ê¡¢¥Ç¥¹¥¯¤Ë¼ê¼ó¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¥Þ¥¦¥¹¤ò¿¶¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤«¤·Êý¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
MX MASTER 4¤ÏÊ£¿ô¤Î¥Ä¡¼¥ë¤ò°·¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤ä¡¢Âç·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤´Ä¶¤Çºî¶È¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¡Ê¥Þ¥¦¥¹¤Î°ÜÆ°ÎÌ¤¬Â¿¤¤¿Í¡Ë¤Ê¤É¤¬ÆÃ¤Ë¸úÎ¨Åª¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¥µ¥¤¥º´¶¤ò³Î¤«¤á¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢°ìÅÙ²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ê¤É¤Ç¼Âµ¡¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£
MX MASTER 4¤Ï2022Ç¯6·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖMX MASTER 3S¡×¤Î¸å·Ñµ¡¤À¤¬¡¢MX MASTER 3S¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ï2019Ç¯9·îÈ¯Çä¤Î¡ÖMX MASTER 3¡×¤«¤é¤Û¤ÜÆ§½±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¼ÁÅª¤ËÌó6Ç¯¤Ö¤ê¤Îºþ¿·¤È¤Ê¤ë¡£¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¼Âµ¡¤ò¼Ú¤ê¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë»ÈÍÑ´¶¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
´ØÏ¢µ»ö¡§¥í¥¸¥¯¡¼¥ë¡¢¿¨³Ð¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÅëºÜ¤·¤¿¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥Þ¥¦¥¹¡ÖMX MASTER 4¡×
MX MASTER 4¤Î¿·µ¡Ç½¤Ï¡© ¼ç¤ÊÆÃÄ§¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
MX MASTER 4¤Î¼ç¤Ê¿·µ¡Ç½¡¦ÆÃÄ§¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¿Æ»Ø¥¨¥ê¥¢¤Î¿¨³Ð¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯
¿·¤·¤¤Áàºîµ¡¹½¡ÖActions Ring¡×
ÀÅ²»¥¯¥ê¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó
É½ÌÌÁÇºà¤Î²þÁ±
¥µ¥à¥Û¥¤¡¼¥ë¤¬½¾Íè¤è¤êÆÍ¤½Ð¤¿°ÌÃÖ¤Ø
USB-CÀÜÂ³¤ÎLogi Bolt¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼
¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¥Ü¥¿¥ó¤Î°ÌÃÖ¤ò²þÁ±
°ìÊý¡¢Á°¥â¥Ç¥ë¤«¤éÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï²¼µ¤È¤Ê¤ë¡£
¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥¨¥ë¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó
MagSpeed ÅÅ¼§µ¤¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Û¥¤¡¼¥ë¤ò·Ñ¾µ
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¶îÆ°»þ´Ö¤Ï¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤ÇºÇÄ¹70Æü
½Å¤µ¤ÏÌó150g¡ÊMX MASTER 3S¤ÏÌó141g¡Ë
200¡Á8,000dpi¤Î²òÁüÅÙ
²Á³Ê¤¬21,890±ß¡ÊMX MASTER 3SÈ¯Çä»þ¤Ï14,960±ß¡Ë
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò³«¤±¤¿¤È¤³¤í¡£´Ë¾×ºà´Þ¤á¤¹¤Ù¤Æ»æ¤ÇºÊñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£USB-C¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤ÏËÜÂÎ¤ËÆâÂ¢¤¹¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸²¼Éô¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¼ê¤òÃÖ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡£ËÜÂÎ¤¬Âç¤¤á¡¢½Å¤á¤Î¤¿¤á¡È¤Ä¤Þ¤ß»ý¤Á¡É¤Ï¸þ¤«¤º¡È¤«¤Ö¤»»ý¤Á¡É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë
Actions Ring¤È¿¨³Ð¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï²ÁÃÍ¤¢¤ë¿·µ¡Ç½
MX MASTER 4¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥í¥¸¥¯¡¼¥ë¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×µ¡¡ÖMX¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ä¥Þ¥¦¥¹¤ò¥Ø¥Ó¡¼¤Ë»È¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎMX MASTER 4¤âÎã¤Ë¤â¤ì¤º¡¢Ê£¿ô¤Î¥½¥Õ¥È¤ä¥¢¥×¥ê¤ò¶î»È¤·¤ÆÊ£»¨¤ÊÁàºî¤ò¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¸þ¤±¡¢¡È¤¤¤«¤Ëºî¶È¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¤«¡É¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é³«È¯¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÎ®¤ì¤ÇÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¿·µ¡Ç½¤¬¡Ö¿¨³Ð¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯ ¥»¥ó¥¹¥Ñ¥Í¥ë¡×¤È¡ÖActions Ring¡×µ¡Ç½¤À¡£
¡Ö¿¨³Ð¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯ ¥»¥ó¥¹¥Ñ¥Í¥ë¡×¤Ï¿Æ»Ø¥Ü¥¿¥ó¤Î°ìÉô¥¨¥ê¥¢¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¿¶Æ°¥Ñ¥Í¥ë¡£¤³¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤ò²¡¤¹¤È¡¢É¸½à¤Ç¤ÏÆ±¼ÒÀ½¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥½¥Õ¥È¡ÖLogi Options+¡×¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¿·µ¡Ç½¡ÖActions Ring¡×¤¬µ¯Æ°¤¹¤ë¡£
¿Æ»Ø¥¨¥ê¥¢¤À¤±ÊÌ¥Ñ¥Í¥ë¡£´Ý¤¤¥Þ¡¼¥¯¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤ò²¡¤¹¤È¡¢É¸½àÀßÄê¤Ç¤ÏActions Ring¤¬µ¯Æ°¤¹¤ë
Actions Ring¤ò¥Æ¥¥¹¥È¥¨¥Ç¥£¥¿¡Ö½¨´Ý¡×¾å¤Çµ¯Æ°¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í
Actions Ring¤¬µ¯Æ°¤¹¤ë¤È¡¢²èÌÌ¾å¤Ç8¤Ä¤Î¥Ð¥Ö¥ë¡Ê¥¢¥¤¥³¥ó¡Ë¤¬¥ê¥ó¥°¾õ¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ì¥¤É½¼¨¤µ¤ì¡¢³Æ¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¥«¡¼¥½¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤ÈÀßÄê¤·¤¿Æ°ºî¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¡£¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¤Ï¥¢¥×¥ê¤ä¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢Logi Options+¤ò»È¤Ã¤¿¥Þ¥¯¥í¤Ê¤É¤ò¼«Í³¤ËÀßÄê¤Ç¤¤ë¡£1¤Ä¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤´¤È¤ËºÇÂç9¤Ä¤ÎÁàºî¤òÀßÄê¤Ç¤¡¢¹ç·×¤ÇºÇÂç72¤ÎÁàºî¤ò¡¢¡Ê¥Þ¥¦¥¹¤òÂç¤¤¯Æ°¤«¤µ¤º¤È¤â¡ËActions Ring¾å¤Ç¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ÎActions Ring¤Ë¥«¡¼¥½¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢Æ°ºî¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¿¨³Ð¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯ ¥»¥ó¥¹¥Ñ¥Í¥ë¡×¤¬¿¶Æ°¤·¡¢Áàºî¾õ¶·¤ò¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£²èÌÌ¤òÃí»ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â´¶³Ð¤Çºî¶È¾õ¶·¤¬¤ï¤«¤ë¤³¤È¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤À¡£¥í¥¸¥¯¡¼¥ë¤Î¼ÒÆâ¸¡¾Ú¤Ë¤è¤ì¤ÐActions Ring¤Ë¤è¤ê¡¢¥Þ¥¦¥¹¤Î°ÜÆ°ÎÌ¤òÄÌ¾ï¤«¤éºÇÂç63¡ó¡¢ºî¶È»þ´Ö¤òºÇÂç33¡óºï¸º¤Ç¤¤ë¤È¤¦¤¿¤¦¡£
¼ÂºÝ¤ËActions Ring¤È¿¨³Ð¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É³Î¤«¤ËºÙ¤«¤¤¥Þ¥¦¥¹¤ÎÆ°ºî¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áàºî¤Î¤¿¤Ó¤Ë¿Æ»Ø¤ËÊÖ¤ëÈù¿¶Æ°¤¬¿´ÃÏ¤è¤«¤Ã¤¿¡£
»îÍÑ¤Ç¤Ï²»À¼ÆþÎÏ¡ÊWin¡ÜH¡Ë¤ä¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¡¢¥¹¥ê¡¼¥×¡Ê¥Þ¥¯¥íÅÐÏ¿¡Ë¤Ê¤É¤ò¥Ð¥Ö¥ë¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢¿Æ»Ø¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Çµ¯Æ°¡¢³Æµ¡Ç½¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥Õ¥©¥ë¥À¤Îµ¯Æ°¤Ï¡¢¡¥Þ¥¦¥¹¤ò¥¿¥¹¥¯¥Ð¡¼¤Ø°ÜÆ°¤µ¤»¡¢¢¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¤òµ¯Æ°¡¢£¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¼ê½ç¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³ÆÃÊ¤ËÊØÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥Ä¡¼¥ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥½¥Õ¥È¤Ê¤É¤Ç¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥Þ¥¯¥í¤¬ÅÐÏ¿¤Ç¤¤ë¤È³èÍÑ¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢Actions Ring¤ÏLogi Options+¤Î¿·µ¡Ç½¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¡¼¤Ê¤É¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
Logi Options+¤Ç³«¤¤¤¿Actions Ring¤ÎÀßÄê²èÌÌ¡£¥Ð¥Ö¥ë¤Ë¤É¤ó¤Êµ¡Ç½¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤ë¤«ºÙ¤«¤¯ÀßÄê¤Ç¤¤ë¡£Adobe Photoshop¤Ê¤É°ìÉô¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¤ÏÀìÍÑÁàºî¤â³ä¤êÅö¤Æ²ÄÇ½
Actions Ring¤ÏLogi Options+¤Î¿·µ¡Ç½¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë¤âÀßÄê¤Ç¤¤ë
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¿¶Æ°¡Ê¿¨³Ð¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¤ÎÀß·×¤Ï¡Ö¤É¤Îºî¶È¤Ë¤É¤ó¤Ê¿¶Æ°¤òÊÖ¤¹¤«¡×¡Ö¿¶Æ°¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¡×¤Ê¤É¤ò¡¢³«È¯»þ¤Ë¿¼¤¯¸¡Æ¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿¶Æ°¤Ï¸À¸ì²½¤·¤Æ¼ÒÆâ¤Ç¶¦Í¤·¡¢Ìó20¼ïÎà¤Î¿¶Æ°¤ò³«È¯¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¿¨³Ð¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÏLogi Options+¤Ç¥ª¥ó¥ª¥Õ¤òÀßÄê¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¥Þ¥¦¥¹ËÜÂÎ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ¤¬10¡ó¤òÀÚ¤ë¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÀáÌó¥â¡¼¥É¤¬¼«Æ°¤Ç¥ª¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¿¨³Ð¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯µ¡Ç½¤â¥ª¥Õ¤È¤Ê¤ë¡£
³«È¯»þ¤Ë¤Ï¿¨³Ð¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¿¶Æ°¤ò¸À¸ì²½¤·¤Æ¸¡Æ¤
Ìó20¼ïÎà¤Î°Û¤Ê¤ë¿¶Æ°¤ò³«È¯
¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÈUSB-C¡É¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤¬ÃÏÌ£¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤
Æ±º¤¹¤ëÆÈ¼«ÀÜÂ³¤Î¡ÖLogi Bolt¡×¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤ÏUSB-CÀÜÂ³¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇMX¥·¥ê¡¼¥º¤ÎLogi Bolt¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤ÏUSB-AÀÜÂ³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜµ¡¤òÈéÀÚ¤ê¤ËUSB-CÀÜÂ³¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó½¾Íè¤ÎUSB-A¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤â¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤¬¡¢MX MASTER 4ËÜÂÎ¤ÎIC¥Á¥Ã¥×¤ò²þÎÉ¤·¥¢¥ó¥Æ¥Ê°ÌÃÖ¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢USB-CÀÜÂ³¤ÎLogi Bolt¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢Á°¥â¥Ç¥ë¤«¤éÌó2ÇÜ¤ÎÀÜÂ³À¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤¤¤ÞÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëPC¤ÎÂ¿¤¯¤ÏUSB-C¥Ý¡¼¥È¤òÊ£¿ôÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢USB-A¥Ý¡¼¥È¤¬¤ä¤ä¥ì¥¬¥·¡¼¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÀÜÂ³¤Î°ÂÄêÀ¤â´Þ¤á¡¢USB-CÂÐ±þ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¿Ê²½¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¤è¤êÀÜÂ³»þ¤Î°ÂÄêÀ¤¬Áý¤·¤¿USB-C¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤òÆ±º¡£±ü¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏUSB-AÀÜÂ³¤Î¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼
ËÜÂÎÎ¢ÌÌ¡£Easy Switch¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥¯¥ê¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤ÏÉ¸½à¤ÇÀÅ²»»ÅÍÍ¡£Æ©ÌÀ¤ÊÁÇºà¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤â¤è¤¤
ËÜÂÎ¤ÎÁ°ÌÌ¡¦¸åÌÌ¡¦º¸±¦Â¦ÌÌ¡£É½ÌÌÁÇºà¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°Û¤Ê¤ê¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿¼ê¿¨¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹´ü´Ö»È¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¥Ù¥¿¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¸Ä¿ÍÅª¤Ë1¤Äµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤¬¥Þ¥¦¥¹¤Î½Å¤µ¤À¡£É®¼Ô¤ÏÉáÃÊ¥í¥¸¥¯¡¼¥ë¤ÎM650 Signature¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î½Å¤µ¤Ï101.4g¡£MX MASTER 4¤ÏÌó150g¡¢¤«¤Ä¥µ¥¤¥º¤âÂç¤¤¤¡£¥«¡¼¥½¥ë¤òÂç¤¤¯°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÆÃ¤Ë·Ú¤¤¥Þ¥¦¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ä¼ê¤¬¾®¤µ¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤ä½Å¤¯Æ°¤«¤·¤Ë¤¯¤¯´¶¤¸¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Þ¥¦¥¹ËÜÂÎ¤ò¼ê¤ÇÂç¤¤¯Æ°¤«¤¹¤è¤ê¡¢¥Ç¥¹¥¯¤Ë¼ê¼ó¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¥Þ¥¦¥¹¤ò¿¶¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤«¤·Êý¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
MX MASTER 4¤ÏÊ£¿ô¤Î¥Ä¡¼¥ë¤ò°·¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤ä¡¢Âç·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤´Ä¶¤Çºî¶È¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¡Ê¥Þ¥¦¥¹¤Î°ÜÆ°ÎÌ¤¬Â¿¤¤¿Í¡Ë¤Ê¤É¤¬ÆÃ¤Ë¸úÎ¨Åª¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¥µ¥¤¥º´¶¤ò³Î¤«¤á¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢°ìÅÙ²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ê¤É¤Ç¼Âµ¡¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£