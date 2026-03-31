画像はイメージ職場の「トイレ」が不便すぎるのはガチで死活問題だ。投稿を寄せた30代女性（事務・管理）が働く会社は、本館と別館に分かれている。「別館」の設計が厄介で、女子トイレは4階、男子トイレは1階にあるのだが、どちらも厳しい環境だという。猛暑の4階は「熱中症で倒れそう」な物置状態まず、4階にある女子トイレ。そのフロアは「物置状態の部屋」で誰も常駐していないため、冷暖房が一切作動していないという。「冬寒