２６年産コメ生産５％減、７１１万トンの見通し…石破前政権の増産方針から軌道修正か

農林水産省は３１日、２０２６年産の需給見通しを公表し、主食用米の生産量は７１１万トンと見込んだ。

大幅な増産となった２５年産の生産量見通し（７４８万トン）と比べると、約５％の減産となる。鈴木農相は「需要に応じた生産」を掲げており、増産にかじを切った石破前政権からの軌道修正との見方もある。

食料・農業・農村政策審議会（農相の諮問機関）の食糧部会で示した。生産量の見通しは、産地の作付け計画の目安となる。

２６年産の需要量は、直近５年の１人あたりの消費量や人口、訪日外国人需要を加味し、６９４万〜７１１万トンとほぼ前年並みを見込んだ。生産見通しはこの需要見通しの最大値に合わせた。

減産するのは、供給過剰による米価の暴落を懸念する生産者に配慮したためだとみられる。ただ、生産量が減れば需給が逼迫（ひっぱく）し、価格が上昇するおそれがある。安価な外国産米の民間輸入も増えており、高値が続けば、消費者の国産米離れにつながる可能性もある。

鈴木氏は３１日の記者会見で、「今すぐに大幅に増産ということに踏み切れば、需給の安定のバランスを崩す。中長期で見れば需要を拡大し、海外マーケットも含めて増産トレンドを作りたい」と述べた。

一方、農水省は３１日、全国のスーパー（約１０００店舗）で１０月２０〜２６日に販売されたコメの平均価格（５キロ・グラムあたり）が前週より４３円安い４２０８円だったと発表した。２週ぶりに値下がりしたものの、８週連続で４０００円台となり、高止まりしている。

石破前首相は５月、国会で「コメは３０００円台でなければならない」と価格抑制に強い決意を示した。随意契約による備蓄米の販売が６月に本格化し、７月に入って半年ぶりに３５００円台まで低下した。だが、足元では５月半ばにつけた最高値（４２８５円）に迫っている。

鈴木農相は１０月２２日の就任記者会見で「価格はマーケットで決まるべきものだ。価格にコミット（関与）すべきではない」と述べた。備蓄米の出し入れで価格をコントロールするのではなく、需給の安定を図ることで価格の安定につなげる考えを示している。物価高に対応した経済対策については、コメの購入に利用できる「おこめ券」の活用などに言及している。