フジテレビ「酒のツマミになる話」終了を正式発表、千鳥から降板申し出
フジテレビは10月31日、バラエティ番組「酒のツマミになる話」の終了を発表した。
公式サイトに掲載された「『酒のツマミになる話』終了のお知らせ」では、まず、「10月24日放送予定だった『酒のツマミになる話』において、再生・改革の取り組みを進めている弊社の状況を鑑み、内容を差し替えて放送いたしました。その過程において、社内における連携に不十分な点があったことから、放送直前での変更となりました。放送を楽しみにしてくださっていた視聴者の皆様、ならびに、千鳥のお二人をはじめ出演者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。
その上で、「放送後、千鳥のお二人より降板のお申し出があり、社内で協識した結果、年内をもって番組を終了することとなりました」と終了を決めたという。
そして「番組を楽しんでくださっている視聴者の皆様や、番組にご協力いただいている皆様に、心よりお詫び申し上げます」と改めて謝罪。
最後は「千鳥のお二人に感謝を申し上げると共に、視聴者の皆様には最終回まで放送をご覧いただければ幸いです」と結んでいる。
