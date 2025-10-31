嵐のオフ再び？日本S終了で本格化する移籍戦線　去就注目　「阪神30歳外野手」のFA問題　宣言すれば争奪戦必至

近本はリードオフマンとしてチームを支えてきた（C）産経新聞社

10月30日に甲子園で行われた「SMBC日本シリーズ2025」第5戦はソフトバンクが延長戦の末に阪神を3−2と下し、4連勝で2020年以来5年ぶり12度目の日本一に輝いた。

【動画】飛び出したビッグプレー！勝敗を分けた近本の三盗シーン

阪神先発の大竹耕太郎は緩急のつけたピッチングで古巣のソフトバンク打線を6回3安打無失点と好投。

打線も2回の坂本誠志郎の適時打、5回に主砲、佐藤輝明に5試合連続打点となる適時打が飛び出し、2−0とリードのまま8回を迎える。

しかし8回、3番手で登板した石井大智が柳田悠岐に2ランを許し、2−2と振り出しに。

延長戦に突入すると11回に回またぎとなっていた村上頌樹が先頭の野村勇に勝ち越しのソロを許す。11回裏は先頭の佐藤輝が四球で出塁するも後続が続けず。レギュラーシーズンを圧倒的な強さでぶっちぎった阪神だったが、日本シリーズは1勝4敗と目指す日本一には到達できなかった。

一方、日本シリーズが終わったことで本格化するのが移籍戦線となる。阪神ではチームが誇るリードオフマン、近本光司がFAイヤーとなっている。

関西学院大、大阪ガスから2018年ドラフト1位入団。ルーキーイヤーの19年から長嶋茂雄氏が持っていた153安打のセ・リーグ新人記録を塗り替える159安打を放つなど、すぐに頭角を現した。