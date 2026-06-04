夫がボーナスの一部を毎年タンス預金していると聞くと、「いざというときに使えるから安心」と感じる人もいるでしょう。たしかに、手元に現金があれば急な出費には対応しやすくなります。 ただし、銀行に預けずに自宅で現金を保管する場合、見落としやすい注意点もあります。特に物価が上がるインフレ時には、現金を自宅で保管し続けることのデメリットを考える必要があります。そこで本記事では、タンス預金のデメリ