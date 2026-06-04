中国北西部に位置する陝西省考古研究院は6月3日午前、同省咸陽瓦劉村の後漢紀年墓の考古学研究成果と唐長安県尉范凝墓の考古成果を発表しました。考古学者らは2020年6月から2022年10月にかけて、西安咸陽国際空港第3期拡張プロジェクトの考古学調査において、計4093基の墓を発掘しました。瓦劉墓地は同発掘プロジェクトの第2発掘区に属し、後漢の墓110基が発見され、年号が記された紀年付き朱書陶つぼ（瓶）5点が出土しました。年