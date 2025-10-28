この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『【消化器内科医が解説】便秘の話』で、第二川崎幸クリニック 消化器系総合診療科 古谷亮医師が登場。古谷医師は、「便秘の定義や基準」について詳細に解説した。



古谷医師はまず、「本来は発生すべき便が体外にきちんと排出されず、硬くなったり、残便感や腹部の不快感が残る状態が便秘」と説いた。「毎日出ていなくても2～3日に1回、症状がなければ病気ではない」とし、「逆に毎日出ていても、すっきりしない、お腹の具合が変という方は“便秘”にあたる」と示した。



また、便秘の原因が多様であることも強調。「痩せた方やご年配の方、お腹の手術経験者や、特定の薬を服用している方は便秘になりやすい」と話す。さらに、「実際に日本で便秘が原因で医療機関にかかる人は4～5%だが、困っている人は10～15%に上る」とし、「相談されずに悩んでいる人が多い実態」に言及。「主治医や薬剤師に薬の副作用についても相談してほしい」と呼びかけた。



健康影響についても、「便秘は消化器系全体に広く影響し、食欲不振や疲労感の原因となり得る」ほか、「大腸がんとの明確な関連は日本では証明されていない」と事実にも基づきながら説明。一方で、認知症や心臓病など様々な疾患のリスクを高める可能性を指摘した。



その上で、古谷医師は「治療で最も重要なのは生活習慣の見直し」と断言。特に「食物繊維やプロバイオティクスを“サプリメントではなく食品で”摂取してほしい」と述べ、「良質な油や十分な水分補給、定期的な運動」も推奨。「便は我慢せず、朝食と朝のトイレ習慣も大切」とアドバイスも惜しまない。



さらに薬物治療では「刺激性ではなく、酸化マグネシウムや腸の動きを良くする薬を中心に」と新しい薬の選択肢も紹介し、「万が一つらい場合は医療機関を迷わず受診を」と注意喚起した。



最後に古谷医師は「私の外来でも、多くの高齢患者さんが便秘でいらっしゃるが、笑顔になって帰る姿を見られるのは本当に嬉しい」と締めくくり、便秘は「一人で悩まず、適切な生活・医療でしっかり向き合うことが大切」と語った。