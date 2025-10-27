この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「シンプルに暮らす40代独身OL」を運営するあきさんが、新作動画『【100日で1,000個捨て】無印良品の収納で紙類を整える』を公開した。5日間かけて、無印良品のファイルや収納を使いながら、本や書類、写真などの“紙モノ”を中心に整理していく様子が収められている。



初日は、保証書や契約書、健康診断の結果などをファイリング。あきさんが使うのは、無印良品のバインダーA4・30穴（ダークグレー）。「同じアイテムで揃えるとすっきり見える」と語り、あえて100円ショップではなく“長く続く定番”を選ぶ理由も明かした。



2日目は名刺やトレカなど細かい紙モノの整理。トレカ収納には無印良品の「ポケットが選べるシリーズ」のリフィルを使用。「収納の正解を探す時間も楽しい」と語る姿が印象的だ。



3日目以降は手帳、本、写真の整理へ。「古いものを溜め込むと仕事運や発展運に悪影響を及ぼす」との風水の本の一節を引用し、古い手紙も思い切って処分。古い雑誌の切り抜きや思い出の手紙を手放す一方で、「自分の中で残しておきたい基準」を丁寧に言葉にしていく姿が印象的だ。



最終日は配線コードの整理。USB-Aケーブルをなくすためにスマホを新調した。



「紙類の整理は、見た目のインパクトは少ないものの、細かいものが減るだけで暮らしの引っかかりがなくなる」と語り、今回の5日間で合計309個を手放した。あきさんは現在1,000個捨てチャレンジ中だ。一説によると、「人の部屋には1年で約1000個のモノが入ってくる」そうで、気持ちよく年明けを迎えるために、今年入ってきたものは今年中に処分してプラスマイナス0にする意向だ。



動画のラストには、無印良品週間で購入した新しいアイテムを“おまけ”として紹介。「必要なものを必要なだけ迎え入れる暮らし」をテーマに、断捨離後の“整える楽しさ”を伝える締めくくりとなっている。次回は玄関・洗面エリアの断捨離を予定。「1000個を目指して、引き続きがんばります」と笑顔で語るあきさんの姿に、視聴者からは「一緒に片付けたくなる」「無印の使い方が参考になる」といった声が寄せられている。