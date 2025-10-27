スニーカーより“この1足”！【GU】プチプラで買える♡「ムートン風スリッパ」

「楽に履けるシューズがいい！」って、ついスニーカーばかり選んでない？ 楽さをキープしながらトレンド感もほしいなら、この秋は「ムートン風スリッパ」に注目を。【GU（ジーユー）】で見つけた一足は、贅沢なふわもこ素材が季節感たっぷりで、さっと履くだけでおしゃれムードが加速する予感。機能面でも価格面でも魅力がギュッと詰まっているから、新しい季節に向けてぜひチェックしておきたい一足です。

ふわもこ素材で季節ムードたっぷり

【GU】「フェイクムートンスリッパ」\2,990（税込）

ボリュームのあるファー風素材に、スウェード調の質感が高見えを叶えてくれそうな一足。ムートンブーツのようなディテールを採用しつつ、スリッパならではの楽ちんさを両立しているのが嬉しいポイントです。さらに、撥水加工と保温機能付きと機能性も高く、それでいて\2,990（税込）というプチプライスなのも魅力。カラーはベージュ・ブラウン・ダークブラウン・ブラックと、季節に合った4色が揃っています。

さっと履ける気軽さが嬉しい！

履き口にも内側にもたっぷり採用されたファー風素材が、足元をしっかりと包み込んでくれるこの一足。スポッと気軽に履けるから、ワンマイルコーデからデイリーコーデにも頼れる存在です。ちょっぴり厚めのソールが特徴的で、ラフなコーデにも今っぽいセンスをプラスしてくれそう。いつもの無地コーデも、スニーカーからこのスリッパに履き替えるだけで新鮮な印象にアップデートできます。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M