タレントの有吉弘行が２６日、ＪＦＮ系ラジオ「ＳＵＮＤＡＹ ＮＩＧＨＴ ＤＲＥＡＭＥＲ」に出演。平成ノブシコブシ・吉村崇から届いた猗畫團瓠璽覘瓩鯔熟した。

リスナーからのメールで「アダルトサイトを閲覧しているユーザーをＷｅｂカメラで撮影する新種のウィルスが確認された」というニュースが紹介された。

これに有吉は「ノブシコブシの吉村がね、数年前…１０年ぐらい前かな？ 『おっしょさん（有吉のこと）、すいません。ちょっと迷惑をかけることになるかもしれません』っていうメールが来て『どうした？ なんかあったのか？』って…」と振り返り始めた。

有吉が心配のメールを返信すると、吉村から「アダルトサイトを見ていたらカメラに撮られたみたいです」と返事が来たそうで「『それが世に出回るかもしれません』って（笑い）。警告が入ったんだって。『あなたの写真が撮られました』みたいな。それで『ちょっと当分、皆さんに迷惑かけるかもしれません…』って、深刻な」と嘲笑した。

その上で今回のニュースについて「そういうのがありましたけど、それがまさに本当になってるという。気を付けてください。インカメラ（Ｗｅｂカメラ）、みんなガムテープ張りましょう」と呼びかけていた。