“令和の大改修”といわれる大規模なリニューアルを経て、2025年7月に再びオープンを迎えた『北海道庁旧本庁舎（赤れんが庁舎）』。

庁舎内には、歴史的建造物ならではの見所がたくさん！

今回は、「仕掛けが満載で楽しい！」と早くも話題になっている、庁舎内1階の『ISHIYA』プロデュース新店舗をご紹介します。

137年の歴史をもつ、北海道の有名観光スポット『赤れんが庁舎』。さらなる未来へと歴史を繋げるべく5年余りに及ぶ大規模改修が行われ、2025年7月25日（金）に再び開館を迎えました。

建築当時の歴史的背景を学べる展示室や、歴代北海道長官・知事の執務室を再現した空間など、リニューアルした庁舎内には北海道の歩みや魅力を感じられる貴重な展示、工夫がたくさん。

明治42年の火災で焼け残ったという正面玄関の3連アーチなど、その佇まいだけで歴史を物語る建築美にも圧倒されます。

エンターテイメント要素満載！ ISHIYAが贈る新感覚スイーツショップ画像： 北海道 Likers

さて、『赤れんが庁舎』見学の際にぜひ立ち寄ってほしいのが、庁舎1階にある『白い恋人 Akarenga sweets labo』。誰もが知るあの北海道銘菓『白い恋人』でおなじみの、『ISHIYA』がプロデュースする体験型スイーツショップです。

“『白い恋人』が生まれるもっと昔、とある博士がお菓子の研究をはじめたラボ（研究所 ）”というコンセプトになっているこのお店。庁舎のレトロな雰囲気と、ラボさながらの配管や歯車が妙にマッチしていて、足を踏み入れた瞬間からなんだかわくわく！

早々と売り切れてしまうことも多い『赤れんがサンド』（1個 450円）や、白い恋人とソースをトッピングしたオリジナルソフトクリームなど、この『白い恋人 Akarenga sweets labo』でしかゲットできないスイーツもありますよ。

お友達へのお土産や自分へのご褒美には、定番の『白い恋人』や季節限定の『美冬 こがれ雪』、サブレ、ガレットを詰め合わせた『ISHIYA セレクション』（2,160円）を。赤れんが庁舎が描かれたノスタルジックなパッケージも素敵ですよね。

個包装で多人数で楽しみやすいため、職場で配るお土産やファミリー向けギフトにもおすすめです。

お店の奥に進むと、どーんと現れるのがこのスノードーム。実際に中に入って写真を撮ってもOKです。一般的なお菓子屋さんの枠を超えた、こういう遊びゴコロが『ISHIYA』ならでは。

ほかにも、税込2,000円以上のお買い物でもらえるオリジナルコインで、『スイーツハッピーマシン』を動かして遊べる、なんて仕掛けも。何が出てくるかは、当日のお楽しみ！

『博士のカプセルトイマシン』では、硬貨を入れてハンドルを回すと、チャームなどの白い恋人グッズが出てきます。自分へのちょっとした記念品にいいですね。

子どもから大人まで夢中になってしまうエンターテインメント要素満載の『白い恋人 Akarenga sweets labo』。庁舎の見学とあわせてぜひ楽しんでくださいね。

詳細情報

白い恋人 Akarenga sweets labo

住所：北海道札幌市北3条西6丁目1 赤れんが庁舎1階

営業時間：10:00～18:00 ※季節により19:00まで営業

休業日：12月29日～1月3日・11月16日

北海道 Likersライターのひとこと

看板商品の『赤れんがサンド』は、「レンガ柄がかわいい」とSNSでも話題。筆者が訪問したのは平日でしたが、15時頃には売り切れになっていました。確実にゲットしたい方は、早めの時間帯に訪れてみてください。取材・写真・文／haruka 取材協力／赤れんが庁舎

※この記事は取材時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。