¥Ï¥ï¥¤¡¦¥ï¥¤¥¥¤ËÆüËÜÈ¯¤Î¥«¥×¥»¥ë¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥ã¥Ó¥ó¡×¤¬¥Ï¥ï¥¤¤Ë½é¤á¤Æ³«¶È¡¢¥Ç¥¤¥æ¡¼¥¹¤«¤é½ÉÇñ¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍÑÅÓ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¿·µòÅÀ
¥ï¥¤¥¥ÂÚºß¤Î¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¡ª 3¥¿¥¤¥×¤Î¥¥ã¥Ó¥ó¤«¤éÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë
¥Ï¥ï¥¤¡¦¥«¥é¥«¥¦¥¢ÄÌ¤ê±è¤¤¤Î¥ï¥¤¥¥¤ÎÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ë¡Ê¥«¥×¥»¥ë¥Û¥Æ¥ë¡Ë¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥ã¥Ó¥ó¡×¤¬2025Ç¯5·î¤Ë½é¾åÎ¦¡ª ¥Ï¥ï¥¤½é¤Î¥«¥×¥»¥ë¥Û¥Æ¥ë¤È¤Ê¤ëÆ±»ÜÀß¤Ï¡¢¿ô»þ´Ö¤ÎÍøÍÑ¤ä¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«¡¼ÍøÍÑ¡¢½ÉÇñ¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤ÂÚºß¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÒ¼¼¤Ï¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥×¥é¥¹¥¥ã¥Ó¥ó¡×¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¥¥ã¥Ó¥ó¡×¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¥¥ã¥Ó¥ó¡×¤Î3¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥×¥é¥¹¥¥ã¥Ó¥ó¡×¤ÏÃË½÷ÊÌ¥¨¥ê¥¢¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¥¥ã¥Ó¥ó¡×¤È¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¥¥ã¥Ó¥ó¡×¤ÏÃË½÷¶¦ÍÑ¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ÏÀìÍÑ¥³¡¼¥É¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢ÃË½÷ÊÌ¤Î¶è²è¤â´°È÷¤·¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÌÌ¤âËüÁ´¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸Ä¿ÍÍÑ¥í¥Ã¥«¡¼¤ä»Ü¾û²ÄÇ½¤Ê²ÙÊª¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢°ÂÁ´¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¸ìÂÐ±þ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾ïÃó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³¤³°¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¤Ï13ºÐ°Ê¾å¤«¤é²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Ï15»þ¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Ï10»þ¡£¼êÂ³¤¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤Ç¤ÎÂÐÌÌÂÐ±þ¤Î¤Û¤«¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤«¤é¤â´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÍÎÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¡¼¥ê¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡¢¥ì¥¤¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤â²ÄÇ½¡£
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Ï±Ñ¸ì¡¦ÆüËÜ¸ì¡¦Ãæ¹ñ¸ì¡¦´Ú¹ñ¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÇÁàºî¤Ç¤°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥×¥é¥¹¥¥ã¥Ó¥ó¡×¤ÏÌó2.8Ö¤Î¹¤µ¤ò¸Ø¤ê¡¢Éý134cm¡ß±ü¹Ô210cm¡¢Å·°æ¹â105cm¤Î2ÃÊ¼°¥¥ã¥Ó¥ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥ã¥Ó¥ó¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¡×¤è¤ê¤âÌó15cm¹¤¯Àß·×¤µ¤ì¡¢¥í¡¼¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÈÆâ¸°¤Ç¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤¬¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥Ó¥óÆâ¤Ë¤Ï¶â¸Ë¡¢24¥¤¥ó¥Á¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¡¢¶õÄ´ÀßÈ÷¡¢»õ¥Ö¥é¥·¤ä¥¿¥ª¥ë¡¢ÌµÎÁWi-Fi¤¬´°È÷¤µ¤ì¡¢²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥Ó¥óÆâ¤Ç¤ÏÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶¦Í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
24¥¤¥ó¥Á¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ï¡¢YouTube¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Netflix¤äDisney+¤Ê¤É¤ÎÄê³ÛÀ©Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤Ê²ÙÊª¤Ï¥í¥Ã¥«¡¼¤ä»Ü¾û²ÄÇ½¤Ê²ÙÊªÃÖ¤¾ì¡¢¥¥ã¥Ó¥ó²£¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¡¢¶á¤¯¤ËÃÖ¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½ÉÇñ¼Ô¤Ï¡¢¥¥ã¥Ó¥óÆâ¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë»Ü¾ûÉÕ¤¤ÎÀìÍÑ¥í¥Ã¥«¡¼¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥×¥é¥¹¥¥ã¥Ó¥ó¤Ï¡¢1Çñ$90Á°¸å¤«¤éÍøÍÑ¤Ç¤¡¢»þ´ü¤ä¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï$80¤Ç½ÉÇñ¤Ç¤¤ëÆü¤â¤¢¤ê¡¢¥ï¥¤¥¥Ãæ¿´¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÇÂÚºß¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¤¥æ¡¼¥¹¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óÁ°¤ä¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¸å¤ÎÃ»»þ´ÖÍøÍÑ¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ë¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¥¥ã¥Ó¥ó¡×¤Ï¡¢¹¤µÌó2.5Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢Å·°æ¹â¤Ï210cm¤¢¤ê¡¢Î©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ°ÜÆ°¤Ç¤¤ëÀß·×¤Ç°µÇ÷´¶¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Áë¤«¤é¼«Á³¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤àÌÀ¤ë¤¤¶õ´Ö¤Ç¡¢32¥¤¥ó¥Á¥Æ¥ì¥Ó¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÀßÈ÷¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤ÈÆ±Åù¤Ç¡¢1Çñ$100Á°¸å¤«¤é½ÉÇñ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¥¥ã¥Ó¥ó¡×¤ÏÌó4.4Ö¤Î¹¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ù¥Ã¥É°Ê³°¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤â¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£32¥¤¥ó¥Á¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥Ó¥óÁ°¤Ë¤Ï¥¤¥¹¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹½ÉÇñ¼ÔÀìÍÑ¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²á¤´¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¥¥ã¥Ó¥ó¡×¤ÏÁ´4¼¼¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í4¿Í¤ÇÂÚºß¤¹¤ë¤È¡¢ÀìÍÑ¥é¥¦¥ó¥¸¤òÂßÀÚ¤Î¤è¤¦¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¶õ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Áë¤«¤é¤Ï¥ï¥¤¥¥¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ä³¤¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ø¥Ã¥É¤Î¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Ó¥å¡¼¤òË¾¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢1Çñ$130Á°¸å¤«¤é¡£
¥µ¥¦¥Ê¤ä¥»¥ë¥Õ¥«¥Õ¥§¤Î¶¦ÍÑ»ÜÀß¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å
¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥ã¥Ó¥ó¡¦¥ï¥¤¥¥¡×¤Ç¤Ï¡¢½ÉÇñ¼Ô¤¬¼«Í³¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¶¦ÍÀßÈ÷¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥¤¥¥¤Î³¤¤ä¡¢¡È¥Ô¥ó¥¯¥Ñ¥ì¥¹¡É¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¡¦¥Û¥Æ¥ë¡×¤òË¾¤á¤ë³«ÊüÅª¤Ê¥é¥¦¥ó¥¸¤Ï¡¢½ÉÇñ¼ÔÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤éË¬¤ì¤ëÎ¹¹Ô¼Ô¤¿¤Á¤¬¼«Á³¤Ë²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤â¸«¤é¤ì¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¹ñºÝ¸òÎ®¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ÏÆüËÜ¿Í¤è¤ê¤â³¤³°¤«¤é¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢±Ñ¸ì¤ò¼ÂÁ©Åª¤Ë³Ø¤Ó¤¿¤¤Êý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¥Ó¥ëÆâ¤Ë¤Ï¸ì³Ø³Ø¹»¤â¤¢¤ê¡¢¸ì³Ø³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¤³¤Á¤é¤Î»ÜÀß¤Ë½ÉÇñ¤·¡¢³Ø¤ó¤À±Ñ¸ì¤ò¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç»î¤¹¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¸ì³ØÎ±³Ø¤È¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡ª
¥«¥Õ¥§¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤ÏÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ä¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤¬´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹´üÂÚºß¤ä·Ú¿©ÍøÍÑ¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£Ä«¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ä¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤È¤¤Ê¤É¡¢¼«Í³¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¶áÆüÃæ¤Ë·ÚÄ«¿©¤ÎÄó¶¡¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¥µ¥¦¥Ê¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¡¢Í½ÌóÀ©¤Î¤¿¤áÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥ï¡¼¥ë¡¼¥à¤Ï¡¢¸Ä¼¼¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢Ã¦°á½ê¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÊØÍø¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¶À¤¬È÷¤¨¤é¤ì¡¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¡¢ÌÊËÀ¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Þ¤á¤ËÀ¶ÁÝ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ï¤ËÀ¶·é¤Ê¾õÂÖ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥É¥ê¡¼ÀßÈ÷¤â¤¢¤ê¡¢Ä¹´üÂÚºß¤äÏ¢Çñ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÀöÂõµ¡¤È´¥Áçµ¡¤¬¤¢¤ê¡¢1²ó³Æ$2.5¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥«¥×¥»¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥Û¥Æ¥ëÂÚºß¤ÎÍøÊØÀ¤ä²÷Å¬¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Í³¤Ç½ÀÆð¤ÊÂÚºß¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½ÉÇñ°Ê³°¤Ë¤âÂ¿ÍÍ¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥ã¥Ó¥ó¡×
¥Ï¥ï¥¤¡¦¥ï¥¤¥¥¤ÎÃæ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥ã¥Ó¥ó¡¦¥ï¥¤¥¥¡×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡È¿²¤ë¾ì½ê¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È²á¤´¤¹¾ì½ê¡É¤È¤·¤Æ¤â²÷Å¬¤ÊµòÅÀ¤Ç¤¹¡£½ÉÇñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ç¥¤¥æ¡¼¥¹¤ä¥í¥Ã¥«¡¼ÍøÍÑ¤Ê¤É¡¢Î¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢¥ï¥¤¥¥ÂÚºß¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊµòÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¤¥æ¡¼¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥×¥é¥¹¥¥ã¥Ó¥ó¡×¤ò3»þ´Ö°Ê¾å¡Ê1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê$20¡Ë¤«¤éÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½ÉÇñ°Ê³°¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥×¥é¥¹¥¥ã¥Ó¥ó¡×¤ä¥·¥ã¥ï¡¼¡¢¥µ¥¦¥Ê¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Õ¥ë¥×¥é¥ó¤«¤é¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¤Î¤ß¤ÎÍøÍÑ¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤È¥é¥¦¥ó¥¸¤Î¤ß¤ÎÍøÍÑ¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤È¥µ¥¦¥Ê¤Î¤ß¤ÎÍøÍÑ¡¢¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«¡¼ÍøÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥×¥é¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ï¥ï¥¤ÅþÃå»þ¤ÎÂÚºß¥Û¥Æ¥ë¤Ø¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óÁ°¤äµ¢¹ñÁ°¤Î¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¸å¤Î¥·¥ã¥ï¡¼ÍøÍÑ¡¢Ã»»þ´Ö¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤ÎµÙ·Æ¤Ê¤É¡¢1»þ´ÖÃ±°Ì¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ï¥¤ºß½»¤Î¥µ¡¼¥Õ¥¡¡¼¤ÎÊý¤¬²ñ¼ÒÁ°¤Ë¥ï¥¤¥¥¥Ó¡¼¥Á¤Ç¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¤½¤Î¸å¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥ã¥Ó¥ó¡×¤Ç¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤äÃåÂØ¤¨¤ò¤·¤Æ½Ð¶Ð¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç·¿¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤¬Æþ¤ë¥í¥Ã¥«¡¼¡Ê1Æü$5¡Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢½ÉÇñ¼Ô°Ê³°¤Ç¤â²ÙÊªÍÂ¤«¤êÀìÍÑ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥ï¥¤¥¥¶áÎÙ¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤¬¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óÁ°¤ä¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¸å¤Ë²ÙÊª¤òÍÂ¤±¤Æ¡¢¿È·Ú¤Ë´Ñ¸÷¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶áÎÙ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥·¥ë¥¯¡¦¥É¥¥¡¦¥½¥ì¥¤¥æ¡Ö¥¢¥¦¥¢¥Ê¡×¤Ç¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê¸Ä¿ÍÍÑ¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤Î¤ß»ý¤Á¹þ¤ß²ÄÇ½¤Ç¡¢Çã¤¤ÊªÂÞ¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎÂç¤¤Ê²ÙÊª¤Ï»ý¤Á¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊØÍø¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥ã¥Ó¥ó¡¦¥ï¥¤¥¥¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥Û¥Æ¥ëÂÚºß¤Î³µÇ°¤òÄ¶¤¨¡¢½ÉÇñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ã»»þ´Ö¤ÎµÙ·Æ¤ä²ÙÊªÍÂ¤«¤ê¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê»È¤¤Êý¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡¢¥ï¥¤¥¥¤Ç¤Î¿·¤·¤¤Î¹¤ÎÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ï¥¤ÂÚºß¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤«¤Ä¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤Î¹¹Ô¼Ô¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¹¡£
¢£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥ã¥Ó¥ó ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë ¥Ï¥ï¥¤
½»½ê¡§2270 Kalakaua Ave. Suite #1400, Honolulu, HI 96815
TEL¡§808-207-5000
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡§15»þ¡Á
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡§¡Á10»þ
¼¼ÎÁ¾ÜºÙ¡§¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¨¥³¥Î¥ß¡¼$90Á°¸å¡Á¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹$100Á°¸å¡Á¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹$130Á°¸å¡Á¡Ê½£ÀÇ¡¦¥ª¥¢¥ÕÅç½ÉÇñÀÇÊÌ¡Ë¡¢¥Ç¥¤¥æ¡¼¥¹$20¡¿1»þ´Ö¡Ê3»þ´Ö¡Á¡Ë¡¢¥é¥¦¥ó¥¸ÍøÍÑ$10¡Á¡¿1»þ´Ö¡¢¥ê¥¾¡¼¥È¥Õ¥£¡¼$25¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
URL¡§https://first-cabin.us/jp/
