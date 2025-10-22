DROASから数量限定「アールグレイの香り」登場♡冬の毛穴ケアを香りで癒して

冬の乾燥で毛穴が目立ちやすくなる季節にぴったりな、香りとケアを楽しめる限定シリーズが登場です。クレイビューティーブランド【DROAS（ドロアス）】から、「クレイクリアウォッシュ アールグレイの香り」「クレイマイルドスクラブウォッシュ アールグレイの香り」が数量限定で新発売。深みのあるベルガモットとブラックティーが織りなすアールグレイの香りが、肌も心もほっと癒してくれます。さらに、冬の“ゆるみ毛穴”にアプローチするこだわり成分も配合されています。

寒さと乾燥で毛穴が目立ちやすくなる冬に嬉しいのが、DROASの限定シリーズ「アールグレイの香り」。ベルガモットとウッディーノートが織りなす上品な香りが、洗顔タイムを癒しのひとときに変えてくれます。

配合された「モイストナッツバリア成分（マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル）」が肌のうるおいを守り、「2種のペプチド（パルミトイルトリペプチド－1、パルミトイルテトラペプチド－7）」がハリのあるふっくら肌へ導きます。

乾燥によるキメの乱れやハリ不足が気になる肌にぴったりのアイテムです。

アヴェダのホリデーコレクション2025♡“光”がテーマの贈り物で心に輝きを

選べる2タイプで肌の状態に合わせたケアを

「ドロアス クレイクリアウォッシュ アールグレイの香り」は、しっかり汚れを落としながらもつっぱらない使用感が魅力。クレイの吸着力で毛穴汚れをオフし、透明感のある肌へ導きます。

一方、「ドロアス クレイマイルドスクラブウォッシュ アールグレイの香り」は、やさしいスクラブが不要な角質を取り除き、なめらかでやわらかな肌に整えます。

どちらも120g・990円（税込）と手に取りやすい価格で、気分に合わせて使い分けできるのも嬉しいポイント♪

発売を記念して、世界のお茶専門店「ルピシア」とのコラボレーションキャンペーンがスタート。抽選で合計30名に「アールグレイ香る特製セット」が当たるWフォローキャンペーンを実施中です。

対象は、DROAS公式X（@DROAS_official）とLUPICIA公式X（@LUPICIA_jp）をフォローし、指定の投稿をリポストした方。

紅茶好きにはたまらない限定ギフトセットで、香りに包まれる癒しのバスタイムを楽しんで。

アールグレイの香りで、冬のスキンケアをもっと優雅に

乾燥や毛穴の目立ちが気になる季節も、DROASの限定アイテムなら上品な香りとともに、うるおいとハリをチャージできます。

アールグレイの香りに包まれながら、肌も気分もリセットするひとときを。2025年11月1日（土）より全国バラエティショップで、11月11日（火）からは公式オンラインストアでも発売。

紅茶の日にふさわしい“香る洗顔習慣”を、ぜひ体感してみてください♡