ËÌÀî·Ê»Ò¤Î¡ÈÁÇ¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ßÚÎö¡ªSnow Manº´µ×´Ö¤â¹õÈ±¤ÇÄ©¤ó¤À¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¸½¾ì¥ì¥Ý¡¼¥È
2025Ç¯11·î28Æü(¶â)¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¤Î»£±Æ¸½¾ì¥ì¥Ý¡¼¥È¤È¥á¥¤¥¥ó¥°¼Ì¿¿¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Û¤Ü¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡¢¡ÈÎö½ý¥á¥¤¥¯¡É¤ÎSnow Manº´µ×´ÖÂç²ð¤Ê¤É¡¢¥á¥¤¥¥ó¥°¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
ËÜºî¤Ï¡¢Âè44²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù¤ÎÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡È¿¿ÌëÃæ¥·¥ê¡¼¥º¡É¤ÎÂè2ÃÆ¡£¼Ú¶â¼è¤ê¤ËÄÉ¤ï¤ì2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤òÊú¤¨¤ÆÅìµþ¤ØÆ¨¤²¤Æ¤¤¿Êì¿Æ¡¦±ÊÅç²Æ´õ(ËÌÀî·Ê»Ò)¤¬¡¢À¸³è¤Ëº¤µç¤·»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÇä¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤ë³ÊÆ®²È¡¦Ë§°æÂ¿Ëà·Ã(¿¹ÅÄË¾ÃÒ)¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢´í¸±¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¾×·â¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤À¡£
º£²óÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»£±Æ¸½¾ì¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤¬¸«¤»¤¿¡È´ØÀ¾ÊÛ¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä¡¢¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤µ¤ó¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿´ñÀ×¤Î¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É¡¢Snow Man¡¦º´µ×´ÖÂç²ð¤µ¤ó¤ÎÇ®±é¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊª¸ì¤ë¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£ËÌÀî·Ê»Ò¤È»ÒÌò¤È¤Î¼«Á³¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤Ë¸½¾ì¤â´¶Æ°
2024Ç¯11·î²¼½Ü¤«¤éÌó1¥«·î´Ö¡¢´ØÅì¶á¹Ù¤òÃæ¿´¤Ë¥ª¡¼¥ë¥í¥±¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¤Î»£±Æ¡£¼ç¿Í¸ø¡¦²Æ´õ¤ò±é¤¸¤ëËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Á´ÊÔ¤Û¤Ü¥¹¥Ã¥Ô¥ó¡¢ÀÄ¤¯À÷¤á¤¿È±¤È¤¤¤¦½¾Íè¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò´°Á´¤ËÊ¤¤¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¸½¾ìÆþ¤ê¤·¤¿¡£
ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢ËÌÀî¤µ¤ó¤Î´ØÀ¾ÊÛ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤À¡£»£±ÆÁ°¡¢ËÌÀî¤µ¤ó¤«¤é¡Ö(´ØÀ¾¤Î)¤É¤³¤ÎÊý¸À¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ï¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö´ØÀ¾¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃå´ãÅÀ¡×¤ÈÀ©ºî¿Ø¤âÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËËÜºî¤Ç¤Ï´ØÀ¾ÊÛ¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â¥Î¡¼¥Þ¥ë¤È¤µ¤ì¤ë¡ÈÀÝÄÅÊÛ¡É¤òºÎÍÑ¡£¡Ö¤ªÁ°¤Ï²¦¾¤Î²ó¤·¤â¤ó¤«¡ª¡×¤ÈÀäÌ¯¤Ê´Ö¹ç¤¤¤ÇÆþ¤ì¤ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ê¤É¡¢ËÌÀî¤µ¤ó¤Î´ØÀ¾¥°¥ë¡¼¥ô¤Ç²Æ´õ¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÃíÆþ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»ÒÌò¤ÎÅÏÀ¥·ëÈþ¤µ¤ó(¾®½ÕÌò)¤È²ÃÆ£ÐÒÂç¤µ¤ó(¾®ÂÀÏºÌò)¤È¤Ï»£±ÆÁ°¤Î¥¨¥Á¥å¡¼¥É(Îý½¬)¤ÇÃç¤ò¿¼¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢½øÈ×¤«¤é2¿Í¤ÏËÌÀî¤µ¤ó¤Ë²û¤¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÅö¤Î²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤Ê¶õµ¤´¶¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤¿¡£Ä«¤«¤é¸µµ¤¤ËÁö¤ê²ó¤ë¾®ÂÀÏº¤ò¡Ö¤Í¤à¤¿¡Ä¡×¤Èµ¤¤À¤ë¤½¤¦¤Ë¤¢¤·¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¬¥Ð¥Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¤ë²Æ´õ¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¤ÏÈèÏ«¤ÎÃßÀÑ¤È²æ¤¬»Ò¤Ø¤Î°¦¾ð¤¬Æ±»þ¤Ë°î¤ì¡¢ºÙ¤«¤¤¥¢¥É¥ê¥Ö¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤ëËÌÀî¤µ¤ó¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤µ¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤È¤Î¡È±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¡É¤¬À¸¤ó¤À²½³ØÈ¿±þ
ÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¡¢ËÌÀî¤µ¤ó¤È¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ï»£±Æ½éÆü¤Þ¤Ç¤¢¤¨¤Æ²ñ¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦±é½Ð¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡£½éÆü¤Î»£±Æ¤Ï¡¢¥µ¥È¥¦(½ÂÃ«Î¶ÂÀ)¤Î¼ê²¼¤Ë¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¤¿²Æ´õ¤ò¡¢Â¿Ëà·Ã¤¬À®¤ê¹Ô¤¤Ç²È¤Þ¤ÇÁ÷¤ê¡¢½ý¤Î¼êÅö¤Æ¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¡£½éÂÐÌÌ¤Ë¤·¤Æ½é¶¦±é¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ï¿ÆÌ©¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤¿¡£
»£±Æ¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¡¢12·îËö¤Î¤É¤·¤ã¹ß¤ê¤Î±«¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¡£²Æ´õ¤¬Â¿Ëà·Ã¤Ë¡Ö²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èº©´ê¤·¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌ¤Íè¸«¤»¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Í¤ó¡ª¡×¤Èº²¤Î¶«¤Ó¤ò¤¢¤²¤ë¡£¤º¤ÖÇ¨¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â²Æ´õ¤Î¶«¤Ó¤òÁ´¿È¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤ëÂ¿Ëà·Ã¡£¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¾Ð¤¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÊú¤¹ç¤¦2¿Í¤Î»Ñ¤Ë¡¢¸½¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â»×¤ï¤ºÎÞ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£Snow Man¡¦º´µ×´ÖÂç²ð¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¤ò¹õ¤¯À÷¤á¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¡¼¥é¤òÉõ°õ
±Ç²è¡Ø¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡Ù¤ËÂ³¤¯ÆâÅÄºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ëº´µ×´ÖÂç²ð¤µ¤ó¡£¡ÖÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ï±ÇÁü¼Çµï¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸»Õ¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤Ç»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤À¡£¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¤ò¹õ¤¯À÷¤á¡¢¥¥é¥¥é¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¡¼¥é¤ò´°Á´Éõ°õ¡£ÌÀ¤ë¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤âæÊ(¤«¤²)¤ê¤Î¤¢¤ëÆ·¤Ç¡¢ÍÄÆëÀ÷¤ÎÂ¿Ëà·Ã¤ò°ìÅÓ¤ËÁÛ¤¤Â³¤±¤ë³¤¤ò±é¤¸¤¤Ã¤¿¡£
²Æ´õ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢´í¸±¤ÊÆ»¤Ø¤Ï¤Þ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯Â¿Ëà·Ã¤Ë¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤è¡ª¡×¤È·ã¹â¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥í¥±¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãó¼Ö¾ìÃæ¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¼ÎÌ¤ÇÇ®±é¡£·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤µ¤¹¤¬¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ç·Ú¡¹¤È¤³¤Ê¤·¤¿¡£¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î¡ÈÎö½ý¥á¥¤¥¯¡É¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¼«Ê¬¤Î´é¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¤¤Ã¤Æ¡Á¡ªÄË¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡ª(¾Ð)¡×¤È½ª»Ï¡¢ÆâÅÄÁÈ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£SUPER BEAVER¡¦½ÂÃ«Î¶ÂÀ¡¢ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Â¸ºß´¶
ËÜºî¤¬ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ë½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬±³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÍªÁ³¤¿¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤ÇÌë¤Î³¹¤ò»ÅÀÚ¤ëËãÌôÌ©Çä¤Î¸µÄù¤á¡¦¥µ¥È¥¦¤ò²ø±é¡£¡Ö¤¸¡Á¤Ã¤È¼Ø¤ß¤¿¤¤¤Ë(²Æ´õ¤ò)¸«¤Æ¡×¤È¤¤¤¦´ÆÆÄ¤Î±é½ÐÄÌ¤ê¡¢ÉÔµ¤Ì£¤ÊÍÅ¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤â¹³¤¤¤¬¤¿¤¤¥ª¡¼¥é¤Î¤¢¤ë¥µ¥È¥¦¤òÃå¼Â¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ËÌÀî¤µ¤ó¡¢¿¹ÅÄ¤µ¤ó¡¢º´µ×´Ö¤µ¤ó¡¢½ÂÃ«¤µ¤ó¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿(¥µ¥È¥¦¤Î)¥¢¥¸¥È¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤âÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¥µ¥È¥¦¤ÎÉô²¼¤¿¤Á¤ÏÁ´°÷¼£°Â°¤á¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤À¤¬¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎéµ·Àµ¤·²á¤®¤ë¤è¡ª¡×¤È´ÆÆÄ¤¬¥¤¥¸¤ê¡¢Á´°÷¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥·¡¼¥ó¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¶õµ¤´¶¤ÎÃæ¤Ç½çÄ´¤Ë»£±Æ¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¢£»£±ÆºÇ½ªÆü¡¢¡Èµ¿»÷²ÈÂ²¡É¤Î²¹¤«¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ
12·îËö¤Î»£±ÆºÇ½ªÆü¤Ï¡¢²Æ´õ¤¿¤Á²ÈÂ²¤ÈÂ¿Ëà·Ã¤¬¤½¤í¤¦¡¢ËÜºî¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡Èµ¿»÷²ÈÂ²¡É¤Î²¹¤«¤¤¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÇËÌÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ÂÀ¸³è¤È½Å¤ÍËÜºî¤Ø¤Î»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡Ö²Æ´õ¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬»ä¤âÆü¡¹ÄÉ¤¤Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²Æ´õ¤Ë¤Ï¶¦´¶¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²Æ´õ¤Ï¡¢Ã¯¤«¼þ¤ê¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡¢½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ì¤ÐÆ»¤òÆ§¤ß³°¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤¹¡×
¤µ¤é¤ËËÌÀî¤µ¤ó¤ÏÂ³¤±¤ë¡£¡Ö²ÈÄí¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢¼Ò²ñ¤Îµß¤¤¤Î¼ê¤¬¹Ô¤ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¡¢É¬»à¤Ë¤â¤¬¤¡¢À¸¤¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êì¤Î¶¯¤¤ÁÛ¤¤¡¢Éå¤Ã¤¿À¤³¦¤Ç¤â¤Ê¤ó¤È¤«Á°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ëÅ¥½¤µ¤ò¡¢¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×
ºá¤È¤Ï²¿¤«¡¢°¦¤È¤Ï²¿¤«¡½¡½¡£ËÌÀî¤µ¤ó¤¬Á´¿ÈÁ´Îî¤ÇÂÎ¸½¤·¤¿¡¢¥â¥é¥ë¤äÀµÏÀ¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤¿¤Ò¤È¤ê¤ÎÊì¿Æ¤Î¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤À¸¤¤¶¤Þ¤ò¡¢¤¼¤Ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡ÙºîÉÊ³µÍ×
¸¶°Æ¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡§ÆâÅÄ±Ñ¼£¡¡
²»³Ú¡§¾®ÎÓÍÎÊ¿
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§³ÑÌîÈ»ÅÍ¡ØSpring Lullaby¡Ù(Sony Classical International)
½Ð±é¡§ËÌÀî·Ê»Ò¡¢¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡¢º´µ×´ÖÂç²ð(Snow Man)¡¢½ÂÃ«Î¶ÂÀ¡¢½ÂÀîÀ¶É§¡¢ÃÓÆâÇîÇ·¡¢ÅÄÃæÎïÆà¡¢¸÷ÀÐ¸¦
À½ºî¡§¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¡¡¡¡
ÇÛµë¡§¾¾ÃÝ ¡¡
(C)2025¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¡¡
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
