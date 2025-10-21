肌に縫い目ゼロの心地よさ♡「NUONE」新作インナーがMakuakeに登場

素肌に優しく寄り添うインナーを求める女性に朗報です。島精機製作所が展開するホールガーメント®ニットブランド「NUONE（ヌワン）」が、待望の再始動を発表しました。縫い目のない立体構造で、まるで“着ていないかのような”快適さを実現。現在、応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を実施中です。心地よさと美しさを両立する新しいインナー体験をチェックしてみて♪

進化した「NUONE」インナーが再始動！

「NUONE（ヌワン）」は、島精機製作所とオオカワによる協業で再始動したホールガーメント®インナーブランド。

平面的に縫い合わせる従来のニットとは異なり、一着丸ごと立体的に編み上げることで、縫い目によるごわつきや刺激を軽減。

滑らかな肌当たりと美しいシルエットを実現します。さらに、新デザインでは肩回りと袖の形状を改良し、より動きやすく自然な着心地に。

インナーとしてはもちろん、ルームウェアやアウターとしても活躍します。

Makuake限定カラー＆お得な早割も♡

今回の先行販売では、通常カラーのグレー・ブラック・アイボリーに加え、Makuake限定のピンクも登場。素材はカシミヤ50％・シルク50％と贅沢な組み合わせで、素肌に心地よい極上の肌触りが魅力です。

サイズは1・2・3の3サイズ展開。販売価格は24,800円（税込）で、超超早割を利用すれば最大20％OFFの19,840円（税込）で購入可能です。数量限定のため、受付終了前にお早めのチェックがおすすめです。

「NUONE」インナーで、日常をもっと快適に

縫い目のない立体構造が叶える、ストレスフリーな着心地。NUONEのインナーは、忙しい毎日を送る女性の“第二の肌”のような存在です。

Makuake限定カラーや特別価格など、この機会でしか手に入らない特典も魅力。

極上のなめらかさと、洗練されたデザインを兼ね備えたNUONEのカシミヤシルクプルオーバーで、心まで満たされる秋冬スタイルを楽しんでみませんか？♡