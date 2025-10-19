【数量限定】PAPABUBBLEが『バック・トゥ・ザ・フューチャー』とコラボ！

映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の世界観をキャンディとグミで楽しめるPAPABUBBLEの限定商品が登場！10月21日（火）から全国店舗で販売されるこのコラボシリーズでは、タイムトラベルの感覚を味わえる「キャンディA」「キャンディB」や、炎の軌跡を再現した「バブレッツ」など、ファンにはたまらないアイテムが勢ぞろい。さらに、税込3,000円以上でオリジナルステッカーがもらえるキャンペーンも♡

映画の名シーンを再現したキャンディ＆グミ



キャンディA/キャンディB

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の名シーンをキャンディとグミで体感できるシリーズが登場！

「キャンディA」（税込940円）はマーティの大好きなコーラをベースに、映画の未来の味を感じさせるアレンジが加えられています。

「キャンディB」（税込940円）は爽快なソーダフレーバーで、口に入れた瞬間にタイムトラベル気分が広がります。

バブレッツ

そして、「バブレッツ」（税込1,680円）は、あの炎の軌跡をグミで表現。赤、橙、黄色のグラデーションが見た目も味もワクワクさせてくれます♪

フレッシュネスバーガーの新作♡秋姫の甘酸っぱさが広がる限定レモネード登場

限定キャニスターや小分けセットも登場！



小分けセット

キャニスター

ギフトにも最適な「キャニスター」（税込4,980円）や、仲間と分け合える「小分けセット」（税込2,500円）も販売。

キャンディやグミが個包装で、友達や家族と一緒に楽しめます♪「キャニスター」は映画のシーンを思わせるデザインが施されており、映画ファンにとっては飾っておきたくなるアイテム。

キャンディやグミのモチーフは、ホバーボードやアインシュタインなど、映画のキャラクターを再現しているので、目でも楽しめます♡

お買い物でゲットできるオリジナルステッカー



PAPABUBBLEのコラボ商品を税込3,000円以上購入すると、映画のキャラクターたちをデザインしたオリジナルステッカーがもらえます！好きな場所に貼って、映画の気分を日常に持ち込んでみて。

ステッカーは数量限定なので、早めにゲットするのがオススメです♡さらに、店舗でのみ実施されるキャンペーンなので、ぜひお近くの店舗をチェックしてみてください♪

タイムトラベル気分を味わおう！



『バック・トゥ・ザ・フューチャー』ファンにはたまらない、PAPABUBBLEのタイムトラベルキャンディ＆グミシリーズ。

映画の名場面をキャンディで再現した「キャンディA」や「キャンディB」、そして「バブレッツ」など、どれも映画の感動を味わえる一品です。

数量限定で販売されるので、タイムスリップ気分を味わいたい方はお早めにゲットして！さらに、オリジナルステッカーも手に入るチャンスです。