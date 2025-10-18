¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤â¹â²»¼Á¤òÄü¤á¤Ê¤¤¡£Bluetooth¤Î¸Â³¦¤ËÄ©¤à¥¼¥ó¥Ï¥¤¥¶¡¼¡ÖHDB 630¡×
À¤¤Ï¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹Á´À¹»þÂå¡£Ãæ¤Ç¤â¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ï¡¢´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥óÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢¤â¤¦¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤·¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤Þ¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤Î²»¤Ë´·¤ì¤¿¼ª¤Ç¥ï¥¤¥ä¡¼¥É¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«¥¯¥ê¥¢¤Ë´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤ÇÅÁÁ÷¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²»¼Á¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤½¤³¤½¤³¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤ÆÄË´¶¤·¤Þ¤¹¡£¥±¡¼¥Ö¥ë¤Û¤É¤¯¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤±¤É¡£
¤½¤ó¤Ê¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Î¸½¾õ¤ËÄ©Àï¾õ¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎÏ·ÊÞ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥¼¥ó¥Ï¥¤¥¶¡¼¡£¡È¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤Î¸Â³¦¤ò²ò¤Êü¤Æ¡É¤È¤¤¤¦»É·ãÅª¤Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¿·ºî¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡ÖHDB 630¡×¡Ê¼ÂÀª²Á³Ê¡§9Ëü5700±ßÁ°¸å¡Ë¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤Ë¤è¤ë²»¼Á¤ÎÄã²¼¤ò¤Ç¤¤ë¤«¤®¤êËÉ¤°¤¿¤á¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ»½Ñ¤¬Ãí¤®¹þ¤Þ¤ì¤¿°ÕÍßºî¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÃíÌÜ¤Ï¡¢USB-CÃ¼»Ò¤¬ÉÕ¤¤¤¿ÉÕÂ°¤ÎBluetooth¥É¥ó¥°¥ë¡ÖBTD 700¡×¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤È¥¹¥Þ¥Û¤òÄ¾ÀÜÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¥¹¥Þ¥ÛÂ¦¤ÇLDAC¤Ê¤É¤Î¥Ï¥¤¥ì¥¾¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ëÃ¼Ëö¤¬¾¯¤Ê¤¤¡ÊiPhone¤âÈóÂÐ±þ¡Ë¡£ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥óÂ¦¤¬¤¤¤¯¤é¹â²»¼Á¤Ç¤â¡¢²»¸»¤¬¥Ï¥¤¥ì¥¾¤Ç¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç½ÐÈÖ¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢aptX Adaptive¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥É¥ó¥°¥ë¡ÖBTD 700¡×¡£¤³¤ì¤ò¥¹¥Þ¥Û¤ËÁÞ¤·¹þ¤á¤Ð¡¢ºÇÂç96kHz/24bit¤Î¥Ï¥¤¥ì¥¾ºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ÈUSB-CÂÐ±þ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ï¥¤¥ì¥¾¤òÄ°¤¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤ËÂÐ±þ¥¹¥Þ¥Û¤òÇã¤¤ÂØ¤¨¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤·¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£
¤â¤Á¤í¤ó²»¼Á¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£Äù¤Þ¤ê¤Î¤¢¤ëÄã°è¤«¤é¿¤Ó¤Î¤¢¤ëÃæ¹â°è¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¥¼¥ó¥Ï¥¤¥¶¡¼¡£42mm·Â¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯·¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¿·³«È¯¤Î¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢¹â²»¼Á¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥¥ã¥ó¡ÊANC¡Ë¤â¤·¤Ã¤«¤êÅëºÜ¡£¥Î¥¤¥¥ã¥ó¤Î¸ú¤¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²»¼Á¤òÍ¥Àè¤·¤Æ²»¤ò¥¸¥ã¥Þ¤·¤Ê¤¤¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÉôÊ¬¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¶îÆ°»þ´Ö¤Ï¥Ï¥¤¥ì¥¾ÀÜÂ³¤ÈANC¤¬ON¤Î¾õÂÖ¤ÇºÇÂç45»þ´Ö¡¢½¼ÅÅ»þ´Ö¤ÏÌó2»þ´Ö¡Ê10Ê¬½¼ÅÅ¤ÇÌó7»þ´Ö¡Ë¤È¡¢¤³¤³¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Ã¤×¤ê¡£¥¢¥×¥ê¤Î¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼¤âÂ¿µ¡Ç½¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê²»¼Á¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ß¤¿¤¤Àª¤âËþÂ¤Ç¤¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ó¥É¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¹çÀ®Èé³×¤ä¥¤¥ä¡¼¥«¥Ã¥×¡¢¥¤¥ä¡¼¥Ñ¥Ã¥É¤ÏÆüËÜÀ½¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Ìó311g¤È¤½¤³¤½¤³¤Î½Å¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â²÷Å¬¤ÊÁõÃå´¶¤Ë¡£
¥É¥ó¥°¥ë¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥±¡¼¥¹¡¢½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë¡¢3.5mm¥¹¥Æ¥ì¥ª¥ß¥Ë¥¸¥ã¥Ã¥¯ÉÕ¤¤Î1.2m¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥±¡¼¥Ö¥ë¡¢¹Ò¶õµ¡ÍÑ¥¢¥À¥×¥¿¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10Ëü±ß¶á¤¤²Á³Ê¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë¤«¤Ê¤ê¹â²Á¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤â10Ëü±ß¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤Î²Á³ÊÂÓ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¡£¡Ö¤¤¤Þ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þ¥Û¡×¤Ç¡Ö¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¡×¤Ç¡Ö¥Ï¥¤¥ì¥¾¡×¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤ÊÍ×Ë¾¤ò³ð¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¡ÖHDB 630¡×¤ÏÁªÂò»è¤ÎÉ®Æ¬¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
>> ¥¼¥ó¥Ï¥¤¥¶¡¼
¡ãÊ¸¡¿±ßÆ»½¨ÏÂ¡Ê&GP¡Ë¡ä
