The Black Crowes¡¢Íè½Õ¤ËÍèÆü¸ø±é¡Ø2026 JAPAN TOUR¡Ù¤òÅìµþ¤Ç2¥Ç¥¤¥º³«ºÅ¡¡¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕÃæ
¡¡The Black Crowes¡Ê¥¶¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¯¥í¥¦¥º¡Ë¤¬¡¢ÍèÆü¸ø±é¡Ø2026 JAPAN TOUR¡Ù¤ò2026Ç¯4·î14Æü¡¢15Æü¤ËÅìµþ Zepp DiverCity(TOKYO)¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯3·î¤Ë15Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHAPPINESS BASTARDS¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿The Black Crowes¡£ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç¤Î2¥Ç¥¤¥º¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢ËÜÆü10·î18Æü¤è¤ê¥¦¥Éー¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥á¥ó¥Ðー¥ºÀè¹Ô¤¬¼õÉÕ³«»Ï¡£º£¸å¤Ï¡¢¥¦¥Éー¡¦¥á¥ó¥Ðー¥ºÀè¹Ô¡¢°ìÈÌÈ¯Çä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø±é¥Úー¥¸¤Ë¤Æ³ÎÇ§²ÄÇ½¤À¡£
