暮らしのモヤモヤを解決！100円収納グッズの意外な使い方
【画像で見る】薬味チューブホルダーはほかにどんな使い方ができる？
お手ごろ価格で便利な100円グッズは、今や暮らしに欠かせませんよね。今回は、数ある100円グッズの中から、2種類のグッズを選んで、本来の用途とは違う“じゃない”使い方に着目！ 100円グッズに詳しい整理収納のプロが、片づけがラクになる使い方を教えてくれました。
教えてくれたのは…
▷赤工友里さん
■「缶ストッカー」は水筒やシューケア用品をまとめて取り出しやすくできる！
【使うのはコレ！】
缶ストッカー 幅7.4×奥行き30×高さ10.8cm ￥110／DAISO
＜通常の使い方＞
冷蔵庫で冷やしておきたい缶飲料を、まとめて収納する。
＜「じゃない」使い方＞
「缶ストッカーは500mlほどの水筒類や、スプレー缶なども直径がぴったり！ちょっとしたすき間を活用してひとまとめに収納でき、ケースごと引き出せば奥のものもすぐ取れます。取っ手つきなので、高いところの収納にも◎」（赤工さん）
■「薬味チューブホルダー」はすぐ迷子になるものの定位置づくりに活躍！
【使うのはコレ！】
薬味チューブホルダー 3P ￥110／Seria
＜通常の使い方＞
冷蔵庫のドアポケットの中で埋もれがちな小さめのチューブ類を、1本ずつ収納する。
＜「じゃない」使い方＞
「薬味チューブホルダーは背面がクリップになっているので、引っ掛ける場所があれば、どこでもこまごましたものの定位置をつくれます。例えば薬箱の中ならチューブの塗り薬、爪切り、目薬など。メイクボックスならリップやマスカラなどにも」
こんな使い方もできます
ブックエンドを組み合わせて玄関のはんこ置き場に！
下からケーブルを通して、充電コーナーのスマホスタンド代わりに！
＊ ＊ ＊
シンプルなつくりの100円グッズは、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。手に取ったとき「これ、ほかにはどんなところで活用できるかな？」と考えてみるのも楽しいですよ！ 今回の例を参考に、ぜひ冷蔵庫や部屋の片づけに利用してみてくださいね。
撮影／赤工友里
協力：Seria https://www.seria-group.com DAISO https://www.daiso-sangyo.co.jp/
※掲載商品は2025年8月時点のものです。店舗によって品揃えも異なり、現在お取り扱いがない場合があります。
文＝高梨奈々