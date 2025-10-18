100円グッズの「じゃない」使い方で暮らしのモヤモヤを解決！


【画像で見る】薬味チューブホルダーはほかにどんな使い方ができる？

お手ごろ価格で便利な100円グッズは、今や暮らしに欠かせませんよね。今回は、数ある100円グッズの中から、2種類のグッズを選んで、本来の用途とは違う“じゃない”使い方に着目！　100円グッズに詳しい整理収納のプロが、片づけがラクになる使い方を教えてくれました。

赤工友里さん


教えてくれたのは…

▷赤工友里さん

整理収納ドバイザー。Y-Style代表。YouTubeチャンネル「かぞく収納CHANNEL」（@kazokushuno）では、さまざまな収納アイディアを発信中。著書に『新しい収納教科書』（KADOKAWA）がある。

■「缶ストッカー」は水筒やシューケア用品をまとめて取り出しやすくできる！

【使うのはコレ！】

缶ストッカー　￥110／DAISO


缶ストッカー　￥110／DAISO


缶ストッカー　幅7.4×奥行き30×高さ10.8cm ￥110／DAISO

＜通常の使い方＞

冷蔵庫で冷やしておきたい缶飲料を、まとめて収納する。

冷蔵庫で冷やしておきたい缶飲料を、まとめて収納できる缶ストッカー


＜「じゃない」使い方＞

「缶ストッカーは500mlほどの水筒類や、スプレー缶なども直径がぴったり！ちょっとしたすき間を活用してひとまとめに収納でき、ケースごと引き出せば奥のものもすぐ取れます。取っ手つきなので、高いところの収納にも◎」（赤工さん）

缶ストッカーは500mlほどの水筒類や、スプレー缶なども直径がぴったり！


缶ストッカーはちょっとしたすき間を活用してひとまとめに収納でき、ケースごと引き出せば奥のものもすぐ取れます


■「薬味チューブホルダー」はすぐ迷子になるものの定位置づくりに活躍！

【使うのはコレ！】

薬味チューブホルダー3P　￥110／Seria


薬味チューブホルダー3P　￥110／Seria


薬味チューブホルダー 3P ￥110／Seria

＜通常の使い方＞

冷蔵庫のドアポケットの中で埋もれがちな小さめのチューブ類を、1本ずつ収納する。

薬味チューブホルダーは冷蔵庫のドアポケットの中で埋もれがちな小さめのチューブ類を、1本ずつ収納できる


＜「じゃない」使い方＞

「薬味チューブホルダーは背面がクリップになっているので、引っ掛ける場所があれば、どこでもこまごましたものの定位置をつくれます。例えば薬の中ならチューブの塗り薬、爪切り、目薬など。メイクボックスならリップやマスカラなどにも」

薬味チューブホルダーは引っ掛ける場所があれば、どこでもこまごましたものの定位置をつくれます。薬の中ならチューブの塗り薬、爪切り、目薬など


こんな使い方もできます

ブックエンドを組み合わせて玄関のはんこ置き場に！

薬味チューブホルダーとブックエンドを組み合わせて玄関のはんこ置き場に！


下からケーブルを通して、充電コーナーのスマホスタンド代わりに！

薬味チューブホルダーは、下からケーブルを通して、充電コーナーのスマホスタンド代わりに！


＊　＊　＊

シンプルなつくりの100円グッズは、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。手に取ったとき「これ、ほかにはどんなところで活用できるかな？」と考えてみるのも楽しいですよ！　今回の例を参考に、ぜひ冷蔵庫や部屋の片づけに利用してみてくださいね。

撮影／赤工友里

協力：Seria https://www.seria-group.com　DAISO https://www.daiso-sangyo.co.jp/

※掲載商品は2025年8月時点のものです。店舗によって品揃えも異なり、現在お取り扱いがない場合があります。

文＝高梨奈々