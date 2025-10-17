この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで配信された動画『誰でもデリバリーで月50万円以上稼げる？とあるnoteに疑問の声』で、デリバリー配達員のレクターさんが、X（旧Twitter）界隈で話題となっている“誰でも月50万円以上稼げる”note販売の実態や、それにまつわる疑念について語った。レクターさんは「Xを見ていたら配達員界隈でとあるnoteが流行っておりまして、それに関して疑問の声っていうのが投げかけられている」と切り出し、ネット上で拡散している画像や情報の真偽について冷静に分析する姿勢を見せた。



動画の冒頭では、該当のnoteの発信者が「全国16都市で月50万円以上達成した」と謳い、わずか1ヶ月で1000人以上フォローしていることに注目。「ノートは2,980円で販売されている」としつつ、「ちょっとこれは怪しいんじゃないかみたいな声が結構広まっている」と現状を報告した。



実際にネットで公開されている収入証拠画像に着目したレクターさんは、「\マークの＝部分の長さが画像ごとに違う」「数字の大きさも違う気がする」など細かな点を指摘。その上で、「画像が示す結果の再現や同一の結果を保証するものではありませんってnoteに明記されてる」と、注釈が存在することにも触れる。



レクターさんは自身で簡易的に画像加工の実演も披露。「今の時代、画像の捏造っていうのは簡単にできるので、もしnoteとかそういうのを買う際は、画像だけで判断しない方がいいですよ」と強調。「信頼できる人から買うのがおすすめ」とし、「画面録画で公開している人なら信頼度は増す」と冷静なアドバイスを送った。



「世の中おいしい話はほとんどない」と話し、「場所によっては圧倒的に稼げるのかもしれないが、おいしい情報を公開する必要が本当にあるのか」と疑問を呈した。締めくくりでは「繰り返しですけども、今回の画像っていうのは、さっきみたいに簡単に捏造できる。だから、その人が本当に信頼できるのかを判断材料にすべき」と話し、「有料noteを買ったことがある方は、その情報が役立ったかコメントしてほしい」と視聴者に呼び掛けている。