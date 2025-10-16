この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が明快に断言！業種・規模・地域で読み解く現実『倒産リスクが高い会社が急増中…中小企業が倒産から逃れられない理由を解説します。』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「倒産リスクが高い会社が急増中…中小企業が倒産から逃れられない理由を解説します。」と題した動画で、脱・税理士の菅原氏が登場。業種別・地域別・規模別のランキングを軸に、足元の倒産リスクを具体的に読み解いている。

冒頭、菅原氏は「勤める人は強い会社に勤める。この変化の激しい時代、どこで働くかも大切なんですよ」と話す。帝国データバンクの2025年上半期データでは、倒産リスク高水準の会社が全体の8.7%と示され、前年から1,592社分の高リスク層が増加した点を押さえる。コロナ特別融資の返済本格化、物価上昇、原材料高、人手不足が同時多発的に効いているという文脈だ。



業種別の順位は「3位：小売」「2位：建設」「1位：製造」。小売はECや大手チェーンの寡占で価格勝負に巻き込まれやすい。建設は労働時間規制と人件費上昇、資材高の重荷が直撃する。製造は円安・原材料高・人材難に加え、下請け構造で価格転嫁が難しいことが致命傷になる。対照的に、SNSや動画、自社サイトを使い直販力をつけた製造業の事例が語られ、販売力の再設計こそ生存条件だと示す。



規模別では、売上高1億円未満が全体の64%を占め、1～10億円で32%。10億円未満で96.6%という数字が、中小の脆弱さを物語る。一方で、売上高50億円超でもレベル8～10に分類される会社が435社挙がる点に言及し、「規模＝安全」ではない現実を突く。財務構造や依存度、事業の設計次第でいかようにも脆くなるという指摘である。



地域別の話題では、建設業比率の高い内陸県や、飲食依存の強い地域でリスクが目立つ構図を解説。長野・栃木が上位に挙がる背景として建設のボリュームとコスト環境が語られ、飲食の比重が高い県では景気変動の波がダイレクトに表れると整理する。単年の倒産件数は先に淘汰が進んだ分、減ることもあるという統計の読み方も添え、数字の裏側を冷静に捉える姿勢を促している。



本質論では「倒産リスクが高い会社は、変化に対応できない会社だ」と断じる。価格決定力を失い、上流から単価を抑えられても値上げができない構造に陥ると、コスト上昇がそのまま資金繰りを締め上げる。だからこそ、販路・ブランド・顧客基盤を自ら設計し、付加価値で選ばれる仕組みを持つことが要諦だ。菅原氏は自身も「税理士」に留まらずポジショニングを変えたと明かし、「『うちの業種は』と言う前に、選んだのはあなたでしょう」と切り込む。



規模で勝つか、差別化で勝つか。中小が取るべきは後者であり、他社と争わない設計に徹すること。ランキングの具体例やデジタル活用の事例は動画内で語られているため、自社の文脈に落とし込む視点で視聴すると理解が深まるはず。価格競争から抜け出したい中小経営者・管理職にとっても、実務の組み立て方を考える上でも有用な指針となるはずだ。