モデルプレス＝2025/10/15】歌舞伎町のキャバクラ「ベルージュ」で活躍する人気キャバ嬢・みゆ。休日は愛犬とドッグランやカフェで過ごし、家では韓国ドラマを一気見するなどオンとオフをしっかり切り替えている。さらに、12kgのダイエットで磨かれたあかぬけ方法ベスト3や、美容ファッション・会話術まで、その輝きの裏側に迫った。【インタビュー全2回の2回目】

◆愛犬とドラマでリフレッシュ


― お忙しい毎日を送っていると思いますが、休日はどのようにリフレッシュしていますか？

みゆ：ワンちゃんを飼っているので、お休みの日はドッグランやカフェ、平日も時間があればお散歩に行くことが多いですね。

あとは料理をするのが好きなので、自炊する事もよくあります。同伴がない時はご飯を自分で作ってから出勤します。

― そうなんですね。よく作る料理は？

みゆ：最近はニラ玉納豆にハマってます（笑）。お酒も飲むのが好きなんですが、お仕事でかなり飲むので休日は飲まないように我慢しています。
― お家にいる時は何をすることが多いですか？

みゆ：かなり色々観ますが、Netflixの韓国ドラマが多いですね。観た作品はメモして残すようにしているんです。

◆みゆのあかぬけ方法ベスト3


― 読者の中にはみゆさんのようにあかぬけたいと思っている方も多いと思います。今の輝くみゆさんになるまでに取り入れてきた「あかぬけた方法トップ3」を教えてください。

1.ダイエットをする
2.可愛い人の真似をする
3.姿勢を綺麗にする
1つ目はダイエットです。私は短大に通っていた時に12kg痩せました。やっぱり痩せるとあかぬけるし、清潔感もでますね。私の場合はお昼ご飯にしゃぶしゃぶとレタスを持っていって、それを1年続けたら12kg痩せました。1食を変えるだけなので辛くなかったですね。

2つ目は可愛い人の真似をすること。誰でもいいんですが、韓国のアイドルモデルさんで好きな人がいるならメイクや服装を真似してみるのがおすすめです。そこから徐々に自分に合うものが分かっていくと思います。

最後は姿勢を綺麗に保つこと。どんなに可愛くても姿勢が悪いとだらしなく見えたりしてしまうので、姿勢を綺麗に保つのは重要かなと思います。私の場合はピラティスに通っていて、体幹も鍛えることができるので、姿勢も良くなりおすすめです！

◆みゆに迫る5つのテーマ


＜今日のメイク＞

ベースメイクに一番時間をかけていますね。今日はあまり濃くしないようにしていますが、お仕事の時は部屋が暗いのでもう少し濃いめにしているくらいです。

みゆマストバイアイテム
・シャネル ル ルージュ デュオ ウルトラ トゥニュ
リップとグロスが一つになっていて、ちょっとしたメイク直しに便利です。なのでバッグに忍ばせて、お仕事の合間に使ったりしています。

・エルジューダ ポイントケアスティック
アホ毛を抑えたり、前髪を整える時に使っています。匂いもいいし小さくて使いやすいので、常にバッグに入れて使っています！

＜今日のファッション
今日は大好きなお洋服で、3色同じ服を持っています（笑）。今日はネイビーですがあとはピンクとストライプを持っています。SORIN（ソリン）というブランドの服で、本当は教えたくないくらい好きです（笑）！
美容法＞

何年も欠かさず、ボディクリームは必ず塗るようにしています。季節関係なく毎日塗るようにしているんですが、ずっと塗っているとやっぱり変わっていきますね。肌を露出することが多いので、どんなに疲れていても必ずボディクリームを塗ってから寝るようにしています。

＜会話術＞
どういった目的でお店に来ているのかで変えるようにしています。例えば友達と来ているのか、接待としてきているのか。その人が何を求めているのかで変えるようにしています。常連さんの場合は、その時々で変わった部分に気付けるようにしています。例えば髪型だったり、服装だったり。変わった部分を気付くとちゃんと見てもらえていると感じて喜んでもらえます。

＜○○オタク＞

激辛オタクかも（笑）。辛いものが好きで、調味料とかも辛いものを買って自分で料理を作ることもあります。あとは一人で食べにいったり、同伴で食べにいったりしますね。でもただ辛いだけじゃダメなんです。旨みのある辛さが好きです。
休日は愛犬と癒やされ、日常では美容や努力を積み重ねるみゆ。その輝きは偶然ではなく、日々の習慣の積み重ねによって生まれているのだろう。（modelpress編集部）

