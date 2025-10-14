¡ÚÆüËÜ½é¾ïÀß¡Û¥É¥íー¥ó¤¬Ìë¶õ¤òºÌ¤ë¡ª¡ÖÀ±Ìî¥ê¥¾ー¥È ¥È¥Þ¥à¡×¥É¥íー¥ó¥·¥çー¥¹¥¿ー¥È¡ª¡ÊÀê´§Â¼¡Ë
¡ØÀ±Ìî¥ê¥¾ー¥È ¥È¥Þ¥à¡Ù¤Ï¡¢ÊªÎ®¥É¥íー¥óµÚ¤Ó¥É¥íー¥ó¥·¥çー¤Î´ë²è¡¦±¿¹Ò¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ø³ô¼°²ñ¼ÒAlterSky¡Ù¤È¤Î¶¨¶È¤Ç¡¢ÆüËÜ½é¡Ê¢¨¡Ë¤Î¾ïÀß¥É¥íー¥ó¥·¥çー¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯9·î¡¡¹ñÆâ¥É¥íー¥ó¥·¥çー¾ïÀß¥Û¥Æ¥ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¼«¼ÒÄ´¤Ù
½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ë2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢500µ¡¤Î¥É¥íー¥ó¤¬¼¡¡¹¤È¸÷¤òÊü¤Á¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¹Âç¤Ê¥È¥Þ¥à¤ÎÌë¶õ¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£²èÁü¡§À±Ìî¥ê¥¾ー¥È
¥È¥Þ¥à¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¡Ø¥È¥Þ¥à ¥¶¡¦¥¿¥ïー¡Ù¤ä¡¢ÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥¡ー¥à¥¨¥ê¥¢¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµí¤äËÌ³¤Æ»¤Î·Á¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥â¥Áー¥Õ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª²èÁü¡§À±Ìî¥ê¥¾ー¥È
¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥É¥íー¥ó¤Î¸÷¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Åß¤ÎÀ¡¤ó¤ÀÌë¶õ¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¸÷¤Î¥¢ー¥È¤Ç¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤´¶Æ°ÂÎ¸³¤ò¡ª²èÁü¡§À±Ìî¥ê¥¾ー¥È
2025Ç¯12·î1Æü¤«¤é25Æü¤Ï¡¢ ËÒÁð¤äµíÆýÉÓ¤Ç¾þ¤ë¡¢¹â¤µÌó6m¤Î¥Ä¥êー¤¬¥·¥ó¥Ü¥ë¤Î¡Ø¥Õ¥¡ー¥à¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¤ä¥³¥ó¥µー¥È¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢³¹ÊÂ¤ßÁ´ÂÎ¤Ç¥Õ¥¡ー¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²¹¤«¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£¾ÜºÙ¾ðÊó
¥É¥íー¥ó¥·¥çー
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë～25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Ê´ü´ÖÃæ ½µ4²ó¡¢12·î24Æü¡¢25Æü¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§19:00¡¢21:30¡Ê2²ó³«ºÅ¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§ËÌ³¤Æ»Í¦Ê§·´Àê´§Â¼»úÃæ¥È¥Þ¥à À±Ìî¥ê¥¾ー¥È ¥È¥Þ¥à ¥Û¥¿¥ë¥¹¥È¥êー¥È
ÂÐ¾Ý¡§½ÉÇñµÒ¡¢Æüµ¢¤êµÒ
¢¨Å·¸õ¤äµ¤¾Ý¾ò·ï¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¥É¥íー¥ó¥·¥çー¤¬¡¢¡ØÀ±Ìî¥ê¥¾ー¥È ¥È¥Þ¥à¡Ù¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¾ïÀß¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡ª
Âè1ÃÆ¤Î¡Ø¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Âè2ÃÆ¤Ï¡¢¥È¥Þ¥à¤ÎÅß¤ÎÌë¤Ë¤À¤±¸½¤ì¤ë¸¸ÁÛÅª¤ÊÉ¹¤Î³¹¡Ø¥¢¥¤¥¹¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¼Â»ÜÍ½Äê¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£
500µ¡¤Î¥É¥íー¥ó¤¬Ìë¶õ¤òºÌ¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢É¬¸«¤Ç¤¹¡ªÊ¸¡¿ËÌ³¤Æ»Likers
