日産「最新型“FR”スポーツカー」！ 旧車デザイン＆「GT-Rブルー」採用のV6モデル！ MTも設定でめちゃ楽しそうな「フェアレディZ」が話題に

日産「フェアレディZ 2025年モデル」人気すぎ！

日産は「フェアレディZ」および「フェアレディZ NISMO」の2025年モデルを2024年11月8日に発表しました。

これについて販売店のほか、ユーザーからも多数の反響が集まっています。

【画像】超カッコイイ！ 日産「新型“FR”スポーツカー」を画像で見る（55枚）

初代フェアレディZは1969年に登場。現行モデル（RZ34）は2022年6月に発売された6代目です。

6代目では「Z34」から大幅に刷新され、内外装には歴代のZへのオマージュを感じさせる意匠を採用。発表当時には大きな話題を集めました。

ボディサイズは、全長4380mm×全幅1845mm×全高1315mm、ホイールベースは2550mm。

パワーユニットには最大出力405馬力・最大トルク475Nmを発揮する新開発の3リッターV型6気筒ツインターボエンジンを搭載。駆動方式は2WD、トランスミッションは9速ATまたは6速MTです。

また2023年8月には2024年モデルが登場したほか、「NISMO」が手掛けるハイパフォーマンスモデルのフェアレディZ NISMOが追加されました。

今回発表された2025年モデルでは、SOSコールを全グレードに標準採用するとともに、ボディカラーを一新。

ボディカラーには「GT-R」にも設定された「ワンガンブルー」のほか、「ミッドナイトパープル」「バイブラントレッド／スーパーブラック 2トーン」「ブリリアントホワイトパール／スーパーブラック 2トーン」といった新色が追加され、全11色展開となります。

グレードは、AT・MTともに「フェアレディZ」「フェアレディZ Version S」「フェアレディZ Version ST」の3タイプを用意。

フェアレディZ 2025年モデルの価格（消費税込）は549万7800円から675万9500円、フェアレディZ NISMOは930万2700円です。

※ ※ ※

販売店ではさっそく多くの反響が集まっているようで、都内日産販売店の営業スタッフは以下のように話します。

「毎日絶えず多くの反響をいただいています。

一新されたボディカラーのなかではワンガンブルー、ミッドナイトパープル、初代をオマージュした432オレンジは気になっていらっしゃる方も多いようで問い合わせも多いですね」

販売店ではユーザーからの問い合わせが殺到しているなど、注目度の高い様子がうかがえます。

SNSを見ても「Zめっちゃかっこいい」「Zほしいぃぃ」との声のほか、「発注しても手元に来るの何ヶ月後なんだろう…」「どうせ買えないんだろうな」「高くて買えない！」と意見する声も寄せられるなど、絶えずZへの関心度が高い様子が見受けられました。