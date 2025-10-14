「やっと寝た」



【写真】赤ちゃんが眠る後ろで犬たちの熱い戦いは続く…笑笑笑

そんなコメントが添えられた1枚の写真が、SNSで大きな笑いを呼んでいます。写っているのは、手前でぐっすり眠る生後8カ月の赤ちゃん。そのすぐ後ろには、2匹のシベリアンハスキー「ロゼ」くん（2歳2カ月・男の子）と「グルート」くん（1歳9カ月・男の子）の姿が。赤ちゃんをよそに、なんと取っ組み合いの“ワンプロ”を始めてしまったのです。



弟のグルートくんは、ひっくり返りながら兄のロゼくんの頬にガブリ。一方、ロゼくんも負けじとおおいいかぶさり、応戦します。かなりの騒がしさにもかかわらず、赤ちゃんは夢の中で一切起きる気配なし。



このギャップ満載の光景に、9.1万件超の“いいね”が殺到しました。このあと一体どうなったのでしょうか。飼い主のXユーザー・シベリアンハスキー ロゼさん（@5rose_husky）に話を伺いました。



赤ちゃん“大物の予感”ーー温度差ギャップに爆笑必至

ーー当時の状況について教えてください。



「この日、グルート一家が赤ちゃんと一緒に遊びに来ました。赤ちゃんはテンションが上がって夕方からほとんど寝なかったのですが、このときようやく眠りについたところを撮影したんです。後ろの2匹は元気にじゃれ合っていましたが、赤ちゃんはもう慣れっこなので気にせず、熟睡していました」



ーーこの光景を目にした感想は？



「2匹がおとなしくしているときは起きていた赤ちゃんが、騒ぎ始めた途端に眠ったので『今、寝るの！？』と笑ってしまいました。将来、大物になる予感がします（笑）」



ーーこのあと、どのようになりましたか。



「赤ちゃんはそのまま爆睡。ロゼとグルートは、さらに大暴走を繰り広げていました（笑）」



ーーロゼくん、グルートくんはどのような性格ですか。



「我が家のロゼは“ザ・やんちゃ”。ガキ大将のような子です。犬や人間、赤ちゃんにとても優しく、面倒見がいい一面もあります。グルートは、いつもニコニコ笑みを浮かべている優しい子です。以前はワンプロをするとロゼが圧倒的に強かったのですが、一緒に遊ぶうちにグルートが鍛えられて力をつけてきました。今では師弟のような関係になってきたように感じます」



このユーモラスすぎる1枚に、リプライ欄は爆笑と共感であふれました。



「後ろ、後ろ！」

「情報量が多い写真」

「後方に爆弾部隊ww」

「背景にぎやかでかわいい」

「静と動が的確に表現されてる」

「後ろがえらいこっちゃですね」

「後ろのプロレスラーに目がいってしまう」

「手前と後ろのテンションのギャップがいい」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）