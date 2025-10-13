バガチャン優勝店と夢のコラボ♡ウェンディーズの“かけちゃったやつ”新登場！

ウェンディーズ・ファーストキッチンから、グルメバーガー日本一決定戦「JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP」優勝店「BRISK STAND」とのコラボバーガー“かけちゃったやつ”が登場！100％ビーフパティに3種のチーズ、香ばしくグリルした舞茸、足立醸造の「かけしょうゆ」が絶妙にマッチ。10月15日（水）から数量限定で販売される、至福の秋バーガーをぜひ堪能して♪

和×チーズの新境地！“かけちゃったやつ”

かけちゃったやつ

「BRISK STAND」監修の“かけちゃったやつ”（単品1,580円）は、牛乳のみで仕上げた全粒粉入りバンズと、リアルカリフォルニアミルク認証の3種チーズを贅沢にブレンド。

ジューシーなビーフパティとベーコンの旨味を、足立醸造の「かけしょうゆ」が引き立てます。グリル舞茸が香る、まさに“日本一の味”が楽しめる特別なバーガーです。

ボリューム満点！ダブルバーガーも登場

かけちゃったやつダブル

より食べ応えを求める方には、“かけちゃったやつダブル”（単品2,180円）がおすすめ。

ウェンディーズ自慢の100％ビーフパティを2枚重ね、アップルウッドで燻製したベーコンが香ばしく食欲をそそります。とろける3種のチーズと、ジューシーなお肉、舞茸の食感が織りなす贅沢なハーモニー。

最後まで飽きずに食べられるよう計算された一品です♡

期間限定の“日本一”を味わって

ウェンディーズ×BRISK STANDのコラボバーガー“かけちゃったやつ”は、2025年10月15日（水）～2026年1月中旬までの期間限定販売。全国25店舗のウェンディーズ・ファーストキッチンで味わえます。

数量限定のため、気になる方はお早めに。グルメバーガー日本一の味を、ウェンディーズならではのスタイルで堪能して♡ 今しか食べられない特別なコラボを、ぜひ体験してみてください♪