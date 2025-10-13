歌手松山千春（69）が12日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。自身と同じくらい歌が上手だと思う大物歌手の実名をあげた。

千春は今後、新潟など各地でコンサートをする話をした。その流れで「新潟県って広いからな。新潟といえば佐渡島だなあ。佐渡でも昔、コンサートをやったことがあります。またぜひ行ってみたいとも思っております。佐渡の皆さんもね、私、必ずまた行かせていただきたいと思いますからね。ぜひ待っていてもらいたいなと思います」と新潟県の離島、佐渡島の話題になった。

そして「佐渡といえば『佐渡情話』という曲がありますけど、これもいろんなかたが歌っておられますけど、やっぱり美空ひばりさんかなあ。ひばりさんの場合は声で…歌がどんな歌であれ、声だけで“あ、美空ひばりだ”って分かるからなあ。あと歌が本当にとても上手だと思います」と述べた。さらに「こんな俺が言うのもなんですけど、俺と五分張るぐらい上手だなあ、といつもつくづく思っております」と話し、美空さんの曲「ひばりの佐渡情話」を流していた。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。