1位は年収775.0万円

大人気チェーンを海外にも積極展開

好評企画、「年収ランキング」。今回は、上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使って、「年収が高い外食企業ランキング」を作成した。本社所在地はダイヤモンド社企業情報部調べ。単体の従業員数が20人未満の企業は除外している。対象期間は2023年5月期〜24年4月期。

早速、ランキングを見ていこう。

1位は回転ずし「スシロー」などを運営する持ち株会社FOOD ＆ LIFE COMPANIESで、平均年収は775.0万円（平均年齢42.2歳）となった。スシローは全国に約640店舗を構える人気チェーン店。海外進出にも積極的で、台湾や香港、中国大陸、韓国、東南アジアを中心に200店舗を突破した。

同社のブランドは他に、持ち帰りずしの「京樽」や「回転寿司みさき」（どちらも21年に吉野家ホールディングスから買収）があり、近年は居酒屋業態の「杉玉」も全国展開を加速している。

外食需要と持ち帰り需要をとらえ、海外展開も加速した結果、本ランキングの対象である23年9月期の連結業績は、売上高にあたる売上収益は3017億円（前期比7.3％増）、当期利益は82億円（同128.1％増）と大幅な増益だった。

なお、25年9月期の連結業績については従来予想から上方修正し、売上収益が4210億円（同16.6％増）、当期利益が210億円（同43.5％増）になる見通しだ。国内外のスシローで客足が伸び、想定よりも売り上げ増を見込んでいるという。平均年収もさらにアップしそうだ。

ちなみに、「コメダ珈琲店」の持株会社コメダホールディングスは社員数が20人未満のため、今回のランキング対象から外れたが、同社の平均年収は1001.3万円（平均年齢52.1歳）と、外食企業では突出している。

