「4番・三塁」で出場…タイロン・ウッズに並ぶ

■DeNA ー 巨人（11日・横浜）

DeNAの筒香嘉智外野手が11日、横浜スタジアムで行われた巨人とのクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージに「4番・三塁」で出場。1試合2本塁打を放った。

まずは2回先頭の第1打席だった。巨人の山崎のスライダーを捉え右翼席へ。先制ソロに本拠地が大歓声に包まれた。続く3回2死一、二塁の第2打席は右前適時打。3点リードに広げた。

1点差に迫られた6回1死の第3打席は左翼ポールへ直撃する2号ソロ。ホークアイのデータによると打球速度155キロ、打球角度37度、推定飛距離106mの一発だった。その後、「インパクトで強い打球を打つ事だけをイメージして、落ち着いて打つ事ができました。このままチームのために自分の役割を全うするだけです」とコメントを出した。

レギュラーシーズンでは今季、9月21試合、10月1試合の計22試合で19安打、6本塁打、21打点を記録。今季最終戦となった1日のヤクルト戦（横浜）では20号2ランを放ち、日米通算250号を達成していた。

通算8本目のアーチ。これはタイロン・ウッズ（元横浜、中日）に並んでセ・リーグトップタイ。日本人では森野将彦（元中日）、坂本勇人（巨人）らを抜き単独トップとなった。両リーグ1位の内川聖一（元ソフトバンクなど）まで残り2本に迫った。（Full-Count編集部）