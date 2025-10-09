この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

手もみセラピストの音琶麗菜氏が語る！冬のセルフケア『【高血圧】薬に頼らず、食事や運動療法もせず、手をもむだけで血圧が180→150に下がった方法！ヒートショック対策にも！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『【高血圧】薬に頼らず、食事や運動療法もせず、手をもむだけで血圧が180→150に下がった方法！ヒートショック対策にも！』--このテーマで、手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、自身のYouTubeチャンネルで血圧を安定させるための手もみセラピーの進め方と注意点を紹介している。寒い季節は血管が収縮しやすく、高血圧やヒートショックのリスクが上がる。音琶氏は、日常でできる対策として「血圧を安定させておく」ことの重要性を述べ、自宅で取り入れやすい手順を示した。



解説の中心は、3つの反射区へのアプローチである。まず「間脳の反射区」。両手の親指の腹（正面から下部の中央、側面からはふくらみの頂点）を、曲げた人差し指の先で支えつつ、親指側から7秒押すことを基本にする。自律神経の乱れを整えることを狙い、少し位置をずらしながら最も響く点を探すのがコツだ。

次に「背骨下部の反射区」。親指付け根を3等分したうちの下部で、骨の際を意識して押す。副交感神経が働きやすい状態をつくり、体をゆるめる狙いがある。眠気を感じる人もいるため、強さは無理のない範囲に調整する。

最後に「腎臓の反射区」。手のひら中央付近を親指の腹で垂直に押し、円を描くように少しずつ位置を変える。左右はそれぞれ対応しているため、片側ずつ丁寧に行う。押す側の親指が疲れやすい人は、押される手を内側に回転させて反射区に入れると負担を抑えやすい。



器具については特定の商品名に依存せず、一般的な指圧用スティックなどを軽く当てる使い方が示される。いずれも「強ければよい」という考え方は避け、ほどよい圧で継続しやすいやり方を選ぶことが推奨されている。実践時は手もみの前後で血圧を測り、数値の変化を自分のペースで確かめる提案がある。入浴中の実践もしやすく、冷えやこわばりを感じやすい時期のセルフケアとして取り入れやすい内容だ。



押す角度や手の当て方、7秒カウントのリズムなどは、動画の実演に合わせて行うと感覚がつかみやすい。具体的な指位置の見極めや強弱の調整は、画面での手元解説を参照すると取り入れやすい。血圧のセルフケアを生活に取り入れたい人にとって、無理なく始める手順を知る上で有用な指針となるはずだ。