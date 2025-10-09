【GUのネイビー】がかなりオシャレ！ 40・50代に似合う♡「新作コラボワンピ」

今年も【GU（ジーユー）】×【 rokh（ロク）】の新作コラボが登場！ 今シーズンはデイリーに使えるクラシックなアイテムを展開中。今回はラインナップの中から、上品で知的なムードを引き出してくれるネイビーのワンピースにフォーカス。大人世代にフィットするアイテムの魅力を着こなしとともにご紹介します。

遊び心のあるデザインに注目！

【GU】「2ピースシャツミニワンピースセット by rokh」\4,990（税込）

シャツワンピースとシフォン素材のノースリーブワンピースのセットアイテム。合わせるだけでトレンド感のあるレイヤードスタイルが完成して、ワンランク上の着こなしが楽しめそう。落ち着いた雰囲気のネイビーは、上品な雰囲気を引き出してくれるはず。袖のボタンを開けるとケープのようなシルエットになり、コーデに変化を加えられるのも嬉しいポイント。ワンピースはそれぞれ単体でも着られるため、コーデのバリエーションが広がりそうです。

ネイビー × ブラウンで上品な秋コーデに

ワンピースはミニ丈なので、パンツとのレイヤードスタイルにも活躍。トレンドカラーとして注目されているブラウンのパンツを合わせれば、一気に秋らしいムードに。ワンピースの袖のボタンを開けることで、コーデに程よい抜け感とこなれたムードを与えてくれます。ベルトを投入してメリハリをつけるのも、大人っぽく仕上げるポイント。足元はレディなアニマル柄のシューズで、華やぎを添えるのもマネしたいテクニック。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M