「え？　これも控除できるの？」知らないと損する医療費控除の実情！　節税テクニックをQ＆Aでわかりやすく解説！

10月、食料品など3000品目の値上げラッシュとともに、物価高騰が加速しているという。賢く乗り切るためにも、少しでも節約し、節税したいところだ。誰もが気になる節税テクニックは黒か白か？

前編に続き、専門家の意見を聞いてみよう。

前回記事『孫の学費、お年玉に贈与税はかかる？ 仏壇の生前贈与、愛人に渡した車は？ 役立つ節税テクニックを解説！』より続く。

Q5.通院の電車代などは医療費控除の対象になる？

自分や家族のために使った医療費が１年間で10万円を超えたときに、最大200万円まで所得を減らすことができる医療費控除。これをうまく使うことで、税金を抑えることができる。税理士・公認会計士の永井圭介氏が解説する。

「医療費控除のポイントは、医師の診断を受けているかどうかです。医師の診断があれば、補聴器やメガネ、整体などのマッサージも対象になります」

ただし、病気の予防に関しては対象外だ。

「ぎっくり腰になった場合の治療費は医療費控除の対象になりますが、予防目的の通院は対象外です。同様に、人間ドックも予防目的とされるので対象外。ただし、人間ドックでなにか治療が必要なところが見つかり、治療が始まれば、人間ドックも対象となります」（永井氏）

治療目的の通院であれば、交通費も医療費控除の対象だ。

「電車代はもちろん、緊急時のタクシー代も対象になります。電車代をＩＣカードで支払うと領収書が出ないので、手書きでメモを残しておくといいでしょう」（永井氏）

A 白 治療目的の通院であれば対象

Q6.妻の使った医療費で夫が医療費控除を受けてもいい？

医療費控除の対象は、自分自身だけでなく、家族も含まれるのがポイントだ。

「夫婦共働きの場合であっても、妻の医療費を夫が支払い、その分で医療費控除を受けることができます。夫のほうが所得が高い場合は、妻の医療費も夫が負担したほうが、より多くの還付を受けられるので節税効果が高い」（板倉氏）

ただし、夫が住宅ローン控除などを受けて所得税がゼロになっている場合だと、住民税分にしか控除が利かない。

その場合は、夫の医療費も妻が支払って申告し、所得税と住民税それぞれで控除の効果を受けたほうがおトクになる。自分の税額がどうなっているのか確認してみよう。

「さらに、医療費控除は５年以内であれば、過去分であっても申告可能です。今年は時間がなくて申告していない、という場合であっても領収書だけは手元に保管しておくといいでしょう」（板倉氏）

A 白 妻の医療費を夫が払えば対象となる

Q7.差額ベッド代は医療費控除の対象になる？

医療費控除は、あくまでも診療・治療に直接必要な費用が対象となっているので、自身が個室を希望した際の特別療養環境室料、いわゆる「差額ベッド代」については、医療費控除の対象外だ。

しかし、ここにもグレーゾーンがある。

「病院側の都合で個室に入った場合は医療費控除の対象になります。病院側の都合というのは、たとえば大部屋が満床だったり、感染予防や重症管理など、治療上、個室が必要だと医師が判断した場合です」（板倉氏）

また、介護費用の一部も医療費控除の対象になる。

「介護にかかる費用のうち、療養目的のものは医療費控除の対象です。明細をよく見ると、その旨の記載があります。

また、寝たきりとなった方の世話をヘルパーなどに頼んだ費用も対象となる場合があります」（永井氏）

A△ 病院都合なら医療費控除の対象

【こちらも読む】『一般人は知らない…カネ持ちがやっている「ズルい節税」のすべてを公開する』

「週刊現代」2025年10月13日号より

【こちらも読む】一般人は知らない…カネ持ちがやっている「ズルい節税」のすべてを公開する