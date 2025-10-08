韓国の未来は暗い？「自分の子は自分より豊かに暮らせる」と答えたのは半数以下という結果に

韓国の未来はどうなるのか。

韓国の若者を襲う未曾有の就職難

韓国保健社会研究院が10月7日、昨年行った調査の結果を発表した。対象は、韓国国内の20〜49歳の成人2500人だ。

まず、親世代と比較した現在の生活水準について尋ねたところ、「やや良くなった」（26.5％）と「大幅に良くなった」（34.6％）を合わせた肯定的な回答は61.1％と過半数を占めた。

一方で「やや悪くなった」（10.4％）、「大幅に悪くなった」（8.3％）という否定的な回答は18.7％にとどまっている。

しかし、子ども世代の生活水準についての見通しは様相が異なった。自分と比べて「大幅に良くなる」（14.1％）、「やや良くなる」（28.2％）という楽観的な回答は42.3％にとどまり、半数を下回った。つまり、回答者の過半数は「子どもの生活水準はほとんど変わらないか、むしろ悪化する」と考えていることになる。

実際、「ほとんど変わらない」と答えたのは28.8％で、「やや悪くなる」（17.4％）、「大幅に悪くなる」（11.5％）といった否定的な見通しは合計28.9％に達した。

（写真＝PhotoAC）

なお参考までに、ドイツの調査では親世代と比べて現在の生活水準が「やや良くなった」（31.9％）、「大幅に良くなった」（17.6％）と答えた人は計49.5％。また、子どもの生活水準について「大幅に悪くなる」（7.5％）、「やや悪くなる」（18.7％）を合わせた否定的回答は26.2％で、韓国よりも悲観的な見方は弱かった。

少子化が深刻化する韓国について、英国オックスフォード人口問題研究所は過去に「地球上で最初に消滅する国は韓国だ」と警鐘を鳴らしたことがある。生活は楽にならず、人口は減り続け。韓国の未来は本当に真っ暗なのだろうか。

（記事提供＝時事ジャーナル）