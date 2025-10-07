「バックパスが多すぎる」長友佑都が厳しい指摘に発奮。“怒り”を引き出す存在は？「怒りのパワーが一番強い」「認められるように…」
日本代表の長谷部誠コーチは、先日の囲み取材で、39歳のDF長友佑都についても遠慮なく、厳しい言葉をかけていると明かした。
最近では、Jリーグの試合をチェックし、バックパスが多かったため、「バックパスが多すぎる、前へプレーしなきゃダメだ」と指摘したという。
一方の長友は６日の取材で、その長谷部コーチについて、「言ってくれる人が少なくなってくるんで、本当にありがたい存在」と感謝した。そうした厳しい指摘に発奮し、エネルギーに変えているという。
「前回かな、指摘をしてもらったんで、この前の試合でも、本当だったらパス出すところを“怒りの一撃”でシュートを打ったりとか」
大ベテランは「怒りに繋がるんで。怒りのパワーが一番強いんですよ。魂がね。長谷部誠に認められるように、しっかりとパフォーマンスを見せたいなと思います」と意気込んだ。
これまでも厳しい声を力に変えて、結果で見返してきた長友。盟友からのアドバイスは発奮材料になっているようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】パラグアイ＆ブラジルと対戦！南米勢との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
